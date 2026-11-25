日本相撲協会は２５日、福岡国際センターで大相撲初場所（来年１月１０日初日、両国国技館）の番付編成会議を開いた。碇潟改め大碇（１９）＝本名・斎藤忠剛、京都出身、伊勢ノ海＝と豪刃雄（２７）＝本名・神崎大河、兵庫出身、武隈＝の新十両昇進を決めた。...

新十両の大碇が父の元大碇、兄の藤ノ川と喜び合う 小１の時に死去した母へ「上がれたよ、と伝えたい」【大相撲】日本相撲協会は２５日、福岡国際センターで大相撲初場所（来年１月１０日初日、両国国技館）の番付編成会議を開いた。

碇潟改め大碇（１９）＝本名・斎藤忠剛、京都出身、伊勢ノ海＝と豪刃雄（２７）＝本名・神崎大河、兵庫出身、武隈＝の新十両昇進を決めた。 夢道鵬（２５）＝本名・納谷幸成、東京出身、大嶽＝は１０場所ぶり再十両となった。 西幕下２枚目で今場所５勝２敗。６番相撲で十両の明生との取組では、兄の藤ノ川からの助言を生かし、昇進を決定づける５勝目を挙げた。 宿舎に戻ると兄から「おめでとう」と握手を交わした。

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「初めて場所中にアドバイスをもらった。 うれしかった。 兄の活躍は刺激しかない。 自分も上で活躍したい」と心に決めている。

大碇は「仕事を終えて３人の食事をつくるのは大変だったと思う。 子どもの時は分からなかったが、大人になるにつれてありがたみが分かる。 オヤジの番付を超えたい」とさらなる親孝行を誓った。 直美さんには「両国にある墓参りで『上がれたよ』と伝えたい」と語った。

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大碇が「小１の時に亡くなって全く記憶がない。 兄はあるみたいですが」と話す直美さん。 会見に同席した師匠の伊勢ノ海親方（元幕内北勝鬨）は「相撲が好きで、子どもたちを将来は大相撲に入れたい考えを持っていた人でした。２人が関取になって喜んでいるでしょう」と思いやった。 会見後は父の甲山親方、兄の藤ノ川が姿を見せ、家族で撮影に応じた。

甲山親方は「父として、部屋付き親方として、うれしいこと。 関取に上がるのは簡単なことではない」と喜んだ。 現役時代に使った「大碇」のしこ名が入った化粧まわし、帯を譲り渡す予定だという。