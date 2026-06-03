新人アナ初挑戦のクイズコーナーで珍事！先輩の一言で答えが一発正解、安住アナの奇跡の約束まで

6月3日朝のTBS「THE TIME」の人気コーナーで、新人アナウンサーのデビュー日に先輩アナの無意識のつぶやきがクイズを一瞬で終わらせる珍事が発生。さらに、時間が余ったことで安住紳一郎アナが前日に知り合った男性との約束を果たす異例の展開に。

6月3日朝、 TBS 系情報番組「 THE TIME 」で放送された人気コーナー「お目覚め脳シャキ！ クイズ」にて、想定外のハプニングが発生しました。 この日は 新人アナ ウンサーである藤岡源アナの初登場という記念すべき日であり、スタジオには期待と緊張が入り混じる独特の空気が漂っていました。

藤岡アナは「テニスと漫才で培ったラリーでどんなお題も全力で拾って打ち返します」と意気込みを語り、視聴者にもそのフレッシュな印象を強く残しました。 クイズはイラストを見て連想する地名を当てる形式で、出題者はイラストに描かれた魚が「金魚なのか？ 鯛とか……」と迷いながら進行していました。 しかし、その何気ないつぶやきが、パネラーたちに大きなヒントを与えてしまったのです。

南後杏子アナが発した「金魚なのか？ 鯛とか……」という一言は、悩むパネラーの耳に電流のように響き渡りました。 宇賀神メグアナと佐々木舞音アナが「あ〜！ 」と叫びながら一斉に挙手し、普段はなかなかひらめかない杉山真也アナでさえも即座に反応。

結局、イラストの魚は金魚ではなく「鯛」であり、その鯛が会話している様子から、答えは「台東区（タイ・トーク）」だと全員が一瞬で理解しました。 これにより、本来であれば段階的にヒントを出して答えを導くはずのクイズが、南後アナの無意識の発言によってノーヒントで終了してしまうという、番組史上類を見ない事態となりました。 パネラーたちは正解に至った経緯を笑いながら説明し、スタジオは予想外の展開に包まれました。 予定よりも早くクイズが終了したため、番組スタッフは用意していたヒントを滑り込ませる形で時間を調整しようと試みました。

ヒント1「魚のイラスト＝タイ」、ヒント2「タイが会話している」と順調に提示される中、ここで総合司会の安住紳一郎アナが異例の行動に出ました。 安住アナは前日、赤坂のそば屋で一人でそばを食べていた際、55歳くらいの男性から「ぜひ、ヒント3まで出すように言ってください」と頼まれたと打ち明けました。 その男性は番組のファンであり、クイズの進行に一役買いたいという思いから安住アナに直接お願いしたとのこと。 安住アナはその場で「今日のクイズで必ずヒント3を出します」と約束したそうで、その約束を果たすために、あえてヒント3を出すタイミングを作ったのです。

持て余した時間を有効活用し、安住アナは自らの個人的な約束を番組内で実行するという、前代未聞の展開を見せました。 この一連の出来事は、新人アナのデビュー戦をさらに印象深いものにし、視聴者にも大きな笑いと驚きを提供しました。 番組終了後、SNSでは「まさかの展開すぎる」「安住アナの約束が尊い」といったコメントが相次ぎ、コーナーの公式アカウントでもこの珍事を記念する投稿が行われました。 普段はクイズ番組らしい緊張感の中で進行する「お目覚め脳シャキ！

クイズ」ですが、この日ばかりは出演者全員がリラックスした笑顔を見せ、和やかな雰囲気の中で番組が締めくくられました。 藤岡アナの初陣は、思いもよらない形で番組史に刻まれることとなり、今後の活躍にも期待が高まります





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