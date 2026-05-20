新世代の音楽シーンを牽引するshallmの挑戦と、待望の全国ツアーおよび初ワンマンライブへの期待

19歳の才能あるボーカリストliaが率いるバンドプロジェクトshallm。その名の由来からメジャーデビューの軌跡、そして全国を巡るツアーの詳細までを深く掘り下げます。

現代の音楽シーンに突如として現れた新星、 shallm 。 このプロジェクトの核となるのは、自ら作詞作曲という創作の全行程を手がける19歳の類稀なる才能を持つボーカリスト、 lia である。

クラウドナインに所属するこのバンドプロジェクトは、単なる音楽グループの枠を超え、一つの芸術的な表現形態としての完成度を追求している。 まず注目すべきはその独創的なバンド名の由来である。

フランス語およびドイツ語で魅力という意味を持つcharmeという言葉と、英語で必ず、あるいはしようという強い意志や未来を示すshallを組み合わせた造語となっており、そこには必ず聴いてくれる人々をその歌声と楽曲で魅了するという、妥協のない強い決意と情熱が込められている。10代という多感な時期に、自らの内面にある複雑な感情を音楽へと昇華させ、それを大衆に届けるという挑戦は、今の時代のリスナーにとって非常に共感性の高い物語として受け止められているだろう。 shallmの歩みは、2023年3月に配信リリースされた初のオリジナル楽曲、夢幻ホログラムから始まった。 この楽曲は、彼らが提示する音楽性の方向性を明確に示した一作であり、デジタルな質感とエモーショナルなメロディが見事に融合していた。

その後、活動のスピードを加速させたのが2023年9月の出来事である。 MBSドラマ、女子高生、僧になる。 のオープニングテーマとして起用されたセンチメンタル☆ラッキーガールをメジャーデビューシングルとして発表したのである。 ドラマという視覚的な物語に寄り添いながら、同時にアーティストとしての個性を失わないこの楽曲は、多くのリスナーにshallmという名前を刻み込む決定打となった。

メジャーデビューという大きな節目を迎えながらも、彼らは現状に満足することなく、11月には配信シングル、境界戦をリリースし、より深化し成熟した音楽世界を提示し続けている。 歌詞の一言一句に込められた意味や、緻密に構築されたサウンドアレンジからは、liaのクリエイターとしての飽くなき探究心と、音楽に対する真摯な姿勢がひしひしと伝わってくる。 そして今、shallmはスタジオでの制作活動から、よりダイレクトにファンと繋がるライブパフォーマンスという新たなステージへと足を踏み入れようとしている。

その集大成とも言えるのが、12月11日に東京のUNITで開催される初のワンマンライブ、shallm 1st Live - liliana -である。 初めての単独公演という緊張感の中、彼らがどのような空間を演出し、どのようなメッセージを届けるのか。 これまで配信やタイアップを通じて伝えてきた彼らの世界観が、生演奏という形でどのように拡張されるのかに、音楽ファンの期待は最高潮に達している。

ワンマンライブという形式は、アーティストにとって自身のアイデンティティを完全にコントロールできる唯一の場所であり、そこで披露されるセットリストや演出こそが、shallmというプロジェクトの現在地を示す鏡となるはずだ。 さらに、このリリースを記念して企画されたのが、10月に開催される全国ツアー、shallm EP TOUR 'ANTI AFTER SCHOOL'である。

このツアータイトルに込められた意味を考察すると、学校という既存の枠組みや、決められたルールから解き放たれた後の自由と葛藤、そしてそこから生まれる真の自己表現というテーマが見えてくる。 ツアーの舞台となるのは、音楽の聖地とも言える東京のZepp Shinjukuを筆頭に、愛知のell. FITS ALL、大阪のOSAKA MUSE、そして福岡のLIVEHOUSE OP'sという、日本の主要都市を網羅する4つの拠点である。 各地の異なる空気感を持つライブハウスで、彼らの音楽がどのように共鳴し、観客と化学反応を起こすのか。

地方のファンにとっても、直接liaの歌声を聴き、その圧倒的な表現力に触れることができる貴重な機会となるだろう。 ライブハウスという密閉された空間で繰り広げられる音の奔流は、配信音源では味わえない身体的な衝撃をリスナーに与えるに違いない。 このような大規模な展開を支えているのが、熱狂的な支持を集めるオフィシャルファンクラブの存在である。 ツアーチケットの先行予約は、5月21日の正午というタイミングでスタートし、多くのファンがこの瞬間を待ちわびている。

チケットの争奪戦が予想される中、ファンクラブというコミュニティを通じてアーティストとリスナーが強固に結びついていることは、今後のshallmの活動にとって大きな精神的支柱となるだろう。19歳という若さで、作詞作曲からメジャーデビュー、そして全国ツアーの開催までを短期間で成し遂げたliaのエネルギーは凄まじい。 しかし、それは単なる早熟ではなく、徹底した準備と、音楽に対する純粋な情熱があったからこそ実現したものである。 彼らが描く未来の地図には、まだ見ぬ多くの音楽的地平が広がっているはずだ。

結論として、shallmというプロジェクトは、単なる流行の音楽グループではなく、次世代のポップミュージックの在り方を定義しようとする挑戦者であると言える。 魅力という言葉を冠した彼らが、これからもどのようにして聴き手の心を捉え、心を揺さぶり、そして魅了し続けるのか。 全国ツアーから初ワンマンライブへと続くこの激動のスケジュールを完遂したとき、彼らはきっと、デビュー当時よりもさらに高く、深い音楽的境地に到達しているだろう。 私たちは今、一つの才能が花開く瞬間に立ち会っている。

彼らが奏でる旋律が、多くの人々の孤独に寄り添い、あるいは希望の光となることを期待せずにはいられない。shallmの音楽的な旅路はまだ始まったばかりであり、その先に待っているのは、想像を絶するほどの輝かしい未来であることは間違いない





owarai_natalie / 🏆 25. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Shallm Lia クラウドナイン ライブツアー メジャーデビュー

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

shallm、メジャーデビュー曲の主人公はセンチメンタルな“ラッキーガール” - 音楽ナタリー 特集・インタビューshallmがメジャーデビューシングル「センチメンタル☆ラッキーガール」を9月18日に配信リリースした。

Read more »

shallm「charme」インタビュー｜みんなに寄り添う、“魔法”のアルバム自ら作詞作曲を手がける19歳のボーカリストliaによるクラウドナイン所属のバンドプロジェクト。バンド名はフランス語およびドイツ語で「魅力」を意味する「charme」と、英語の「shall」を組み合わせた造語で、「必ず聴いてくれる人を歌で魅了する」という思いが込められている。2023年3月に初のオリジナル曲「夢幻ホログラム」を配信リリース。9月にMBSドラマ「女子高生、僧になる。」のオープニングテーマ「センチメンタル☆ラッキーガール」をメジャーデビューシングルとして発表した。11月にも配信シングル「境界戦」をリリース。12月11日に東京・UNITで初のワンマンライブ「shallm 1st Live - liliana...

Read more »

shallm New Single「コンビニアイス」リリース記念！shallmが音声で参加するAWAラウンジ特別番組を開催！shallm New Single「コンビニアイス」リリース記念！shallmが音声で参加するAWAラウンジ特別番組を開催！ AWA株式会社のプレスリリース

Read more »

アニメ『渡くんの××が崩壊寸前』第2クール新ビジュアル解禁！ shallm『ふたりぶん』ノンクレジットOP映像も公開 (2025年10月4日)7月4日より放送中のTVアニメ『渡くんの××が崩壊寸前』より、第2クール新ビジュアルが解禁。さらに、第2クールノンクレジットOP映像公開＆ED映像が10/5(日)プレミア公開決定となりました。原作の『...

Read more »

「鳥の詩」でデビューし、多くのファンを魅了してきた“Lia”が、歌手活動25周年を迎え、実に17年ぶりとなる待望のオリジナルアルバムをリリース。「鳥の詩」でデビューし、多くのファンを魅了してきた“Lia”が、歌手活動25周年を迎え、実に17年ぶりとなる待望のオリジナルアルバムをリリース。 LEMON SODA MUSIC株式会社のプレスリリース

Read more »

shallm、バレンタインに“Sweet”と“Bitter”な思いを届ける「自分の“Bitter”な気持ちを大切にしていくよ」（ライブレポート / 写真13枚）shallmが2月14日に東京・Spotify O-EASTにてワンマンライブ「shallm ONEMAN LIVE ～No Sweetness Within～」を行った。

Read more »