システムソフト・ベータは、現代兵器ウォー・シミュレーション『大戦略 SSB2』において、新ルール「技術力」や部隊育成ありの「キャンペーンモード」などを追加する「シーズン2」を開始しました。

あわせて追加要素を紹介するゲーム概要ビデオも公開されています。2026年2月26日に発売された本作は、陸・海・空300種類以上の現代兵器を指揮し、5つの高度区分や資源管理、武装換装などを駆使して敵首都の占領を目指すターン制ウォー・シミュレーションです。

「シーズン2」開始にあわせて行われる無料大型アップデートでは、目玉となる新ルール「技術力」が導入。 このルールを使用する場合、全兵器に1～3の「技術レベル」が設定され、ゲーム中の「技術力」上昇にともない序盤の旧型兵器から高性能な主力兵器へと戦力を移行していく新たな戦略が楽しめます。 また、拠点占領で敵兵器を獲得できる「鹵獲」や、海中・森林に潜む兵器との駆け引き、偵察特化の換装タイプが追加されたほか、新兵器としてF-22級の性能を持つ次期戦闘機「F-3」や「対戦車歩兵」「牽引式榴弾砲」が登場します。

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さらにシステム面では、3段階のマップ難易度選択やフリーマップ（全58マップ）での「工業力」「保有燃料」初期値設定に対応しました。 世界各地の情勢を題材とした無料シナリオマップのほか、「部隊章」やマップ「クリアアイコン」、集めた兵器の性能・解説を閲覧できる「兵器コレクション」も実装されています。 同時発売された有料DLC「パワーアップキット」（4,400円）には、育てた部隊を引き継ぎながら5つの作戦エリア（全30マップ）の攻略に挑む「キャンペーンモード」をはじめ、追加生産タイプ「パキスタン」の兵器・BGM、追加シナリオマップを収録。