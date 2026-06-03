新メディアミックスプロジェクト『Toxic-a-Holic』始動！毒持つ知的生命体「トキシエント」の物語

『Toxic-a-Holic』は、人類に有害な毒を持つ知的生命体「トキシエント」（通称「毒物男子」）が、謎の敵「void」と戦う姿を描くメディアミックスプロジェクト。個性的なキャラクターと豪華キャスト、主題歌は浦島坂田船が担当。

人類にとって有害な「毒」を持つ知的生命体「 トキシエント 」、通称「 毒物男子 」を中心とした メディアミックス プロジェクト『Toxic-a-Holic』が始動した。 トキシエント は、人類を脅かす謎の敵「void（ヴォイド）」に唯一対抗できる存在であり、そのため特別な機関によって管理されている。

しかし、彼らは有害と有益の狭間に生きる存在であり、一般社会からは危険視されることも多い。 このプロジェクトでは、トーキョー支部の支部長が広報動画を制作し、毒物男子たちのイメージアップを図ると同時に、支部の採用募集も兼ねるという設定。 だが、一癖も二癖もある毒物男子たちが集まれば、そう平和に事が運ぶわけもない。 『Toxic-a-Holic』は、毒と謎をテーマにしたストーリーで、個性的なキャラクターたちが織りなすドラマが展開される。

キャストには、主人公アンを演じる徳留慎乃佑を筆頭に、ヘムロック役の古川慎、シアン役の土岐隼一、アーゴット役の坂泰斗、ディオン役の志麻、C.B. 役の堀江瞬、チェイン役の白井悠介、支部長役の木村良平、さらにサポーター役としてやみえんが参加。 多様な声優陣が魅力的な毒物男子たちに命を吹き込む。 スタッフは、原作をアース・スターエンターテイメントとKADOKAWAが務め、キャラクターデザインは藍川いち子とmiyatoが手掛ける。

原案・メインストーリー・プロデュースは冲田ヨウ、アシスタントプロデュースは天坂翠が担当。 主題歌は浦島坂田船が歌う「超毒的LOVE」で、作品の世界観を盛り上げる。 プロジェクトは2025年10月28日に始動し、公式サイトも公開された。 今後の展開として、アニメ化やゲーム化など、さまざまなメディアでの展開が期待される。 トキシエントたちの危険で魅力的な世界に、ぜひ注目してほしい





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