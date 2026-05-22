新フレーバー・『あんずレモン』味が到着！

創業よりおよそ二百二十年の歴史があり、多くのお客様にご愛顧いただきました代表銘菓『烏羽玉』の新フレーバーである『あんずレモン』味が誕生いたしました。それではお楽しみいただけるレシピをお届けします。

創業よりおよそ220年の間、多くのお客様にご愛顧いただいてまいりました 代表銘菓 『 烏羽玉 』に、待望の 新フレーバー 『あんずレモン』味が仲間入りいたしました。 なめらかな白餡にレモンピューレをたっぷりと合わせた レモン餡 を、やさしい甘みの中にほのかな酸味をたたえたあんず餡でそっと包み込みました。

見た目にも愛らしく干しあんずをあしらい、寒天をかけて艶やかに仕上げています。 甘酸っぱくフルーティーな風味がふわりと広がり、お茶との相性はもちろん、紅茶と合わせてお楽しみいただくのもおすすめです。 あんずのほのかな甘みと酸味、レモンのみずみずしさが絶妙に寄り添い、後味もさっぱりとした爽やかな余韻の残る味わいに仕上げました。 甘いものが少し苦手な方にも、気軽に手に取っていただけるような軽やかさが、この『あんずレモン』味の魅力のひとつです。

烏羽玉ならではのしっとりとした口どけはそのままに、レモンとあんずの爽やかなコンビネーションをお楽しみください。 本店、ジェイアール京都伊勢丹店をはじめ、公式オンラインストアでも販売しております。 その他、全国の百貨店の和菓子売り場などで、お取り扱いがある場合がございます。 ぜひ、新しい烏羽玉をご賞味ください





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