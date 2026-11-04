新テニスの王子様、U-17 WORLD CUP決勝メンバー決定戦をTVアニメ化 2026年9月30日放送開始

TVアニメ『新テニスの王子様』がU-17 WORLD CUP決勝メンバー決定戦を描く放送形態で、2026年9月30日（水）からテレビ東京系列ほかで放送される。キャストやスタッフ体制も明らかになった。

TVアニメシリーズ『 新テニスの王子様 』で、 U-17 WORLD CUP 決勝メンバー決定戦を描く放送が決まった。放送開始日は2026年9月30日（水）で、 テレビ東京系列 ほかで放送される。原作は 許斐剛 さんの漫画『 新テニスの王子様 』で、集英社のジャンプコミックスから刊行されている。

作品を手がけるのは新テニスの王子様プロジェクトで、アニメーション制作はM.S.Cが担当する。制作はNASが加わり、監督は徳本善信さんが務める。物語の中心には主人公の越前リョーマを据え、テニスの世界大会へ向かう選手たちの争いを描く内容となっている。

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2026年9月30日からテレビ東京系列で放送開始

『新テニスの王子様』の新たな放送は、2026年9月30日（水）からテレビ東京系列ほかで始まる。放送形態はTVアニメシリーズで、タイトルが示すとおり、U-17 WORLD CUPの決勝メンバーを決める試合が主な題材になる。日本代表の座を争う選手たちの戦いが、テレビシリーズとして毎週の放送枠で追われていく形になる。

今回の放送では、決勝メンバー決定戦という一つの大きな舞台が軸に置かれている。原作の人気キャラクターたちが次々と登場し、試合を通じてそれぞれの実力や背景が描かれていく構成と考えられる。ただし、放送回数や各話の詳細な構成は、今回公開された情報には含まれていない。

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主要キャストに越前リョーマや跡部景吾など人気声優が集結

主人公の越前リョーマ役は皆川純子さんが演じる。不二周助役は甲斐田ゆきさん、跡部景吾役は諏訪部順一さんが担当する。忍足侑士役は木内秀信さん、白石蔵ノ介役は細谷佳正さんが務める。

遠山金太郎役は杉本ゆうさん、種ヶ島修二役は上山竜治さん、徳川カズヤ役は小野大輔さんが演じる。入江奏多役は相葉裕樹さん、大曲竜次役は相原嵩明さんが担当する。海外勢では、ロミオ・フェルナンデス役を城田優さん、フリオ・ロマン役を畠中祐さん、マルス・デ・コロン役を川島零士さんが務める。

さらに、シルバ・セラ・バンビエーリ役は長岡龍歩さん、セダ役は潘めぐみさんが担当する。キャスティングの協力はネルケプランニングが行っており、作品の顔ぶれは原作に登場するライバル校や海外選手まで幅広くカバーしている。

監督や音楽スタッフによる制作体制と主題歌の概要

制作体制では、キャラクターデザインと総作画監督を石井明治さんが担う。シリーズ構成は広田光毅さんが手がけ、音響監督は松岡裕紀さんが務める。音楽は玉木千尋さんが担当し、音響制作は神南スタジオが行う。

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美術面では、美術監督を一瀬あかねさんと田尻健一さんが務め、背景はムクオスタジオが制作する。美術設定はイノセユキエさんと青木智由紀さんが担当する。色彩設計は津守裕子さんで、色彩設計補として末繁明佳美さんが加わる。

撮影監督は中村雄太さんで、CGディレクターは平川典史さんが務める。編集は平木大輔さんが担当し、撮影はAssezFinaudFabric.が受け持つ。オープニング主題歌は「WallsAndBridges」で、アーティストは青酢が担当する。

今後の放送スケジュールと原作ファンへの影響

今回の発表で明らかになった最も具体的な予定は、2026年9月30日（水）の放送開始である。原作ファンにとっては、U-17 WORLD CUPの決勝メンバー決定戦がテレビアニメとして映像化される点が大きな注目点になる。

製作を新テニスの王子様プロジェクトが統括し、M.S.CとNASがアニメーション制作を分担する体制が整った。キャストには原作の主要キャラクターを演じる声優が名を連ねており、既存のファンにとっても新規の視聴者にとっても、キャラクターごとの演技を比べて楽しめる作品になるとみられる。今後は、放送回ごとの情報や追加の公式発表が注目されるところだ。