米議会がFIFAのジャンニ・インファンティーノ会長に対し、トランプ大統領との関係をめぐる調査に乗り出す構えだ

調査の核心にあるのが「FIFAフォワード・エンタープライズ」計画だ。 この案は、推定評価額200億ドルの商業会社を設立し、その株式の20％を、トランプ大統領の娘婿ジャレッド・クシュナー氏の弟であるジョシュア・クシュナー氏が率いる「スライヴ・キャピタル」主導の投資家グループに、約42億ドルの投資と引き換えに売却するというものだった。

『AP通信』が入手した文書によれば、計画にはFIFA主催大会の商業権を最長96年にわたって新会社に移管する内容が盛り込まれていた。 しかし、幅広い反発の圧力を受け、インファンティーノ会長は昨年7月末にこの計画を撤回した。 FIFAは、インファンティーノ会長、フランスサッカー連盟のフィリップ・ディアロ会長、日本サッカー協会の田嶋幸三名誉会長の3人から立候補の届け出を受けたと発表した。 立候補は選挙委員会の審査を経て正式に承認される。

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また、投票に参加する各国協会の間で会長のイメージが損なわれ、対立候補に運営手法や意思決定の透明性を批判する新たな材料を与える可能性もある。 ただし、現時点で会長の違反行為を立証する結果は出ておらず、調査が自動的に刑事事件の立件や選挙からの除外につながるわけでもない。