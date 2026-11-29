小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）の人生の中でもあまり知られていない熊本で暮らした3年間に焦点を当てたドキュメンタリードラマ『八百万の神を愛した男 小泉八雲』が、2027年1月、テレビ熊本などフジテレ…

同作は、テレビ熊本による郷土の偉人シリーズ第34作。 ラフカディオ・ハーンが、異邦人として日本を見つめ、土地に戸惑い、人と出会い、暮らしを重ねる中で、日本人の物の考え方や心を少しずつ受け取っていく過程や、妻・節子（セツ）の支えを受けながら、第五高等中学校での教育をめぐる葛藤や衝突などを通して、やがて「日本人・小泉八雲」へと近づいていく姿を描く。

村雨と八雲は、ともにヨーロッパに由来を持ち、日本へ帰化した共通点がある。 俳優・庭師として日本文化を伝えている村雨が、自分自身の経験と日本への思いを重ねて、八雲を演じる。 村雨は、自身のXで「テレビ熊本ドキュメンタリードラマ郷土の偉人シリーズ第34弾『小泉八雲～八百万の神を愛した男～』に、主演・小泉八雲役として出演させていただきます！ 八雲をずっとそばで支え続けた妻・セツを演じるのは、熊本出身の坂ノ上茜さん。

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素晴らしいお芝居のおかげで、僕もより深く八雲の気持ちに近づくことができました」と紹介。 また、ファンからは、村雨のキャリアや八雲のドラマ化について「朝ドラ繋がりでエモいな」と反応。