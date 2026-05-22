新しい伝統文化: 国宝に指定された国内最古の民家と重要文化財に指定された建造物

文化審議会は、令和6年の能登半島地震で被災した建造物を重要文化財に指定し、国内最古の民家と最古級の民家を国宝に指定するよう答申した。兵庫県教育委員会によると、国宝指定されたのも初めて。兵庫県を代表する土豪の家からなる構成となっている箱木家住宅は、住民が管理している。ダム建設に伴い昭和50年代に現在の場所に移築され、H30年に実施した調査により、14世紀ごろの建築と特定した。

文化審議会 は22日、現存する国内最古の民家 " 箱木家住宅 "（神戸市北区）と、現存最古級の" 旧古井家住宅 "（兵庫県姫路市）の2件を国宝に、令和6年の 能登半島地震 で被災した"禄剛埼（ろっこうさき）灯台"（石川県珠洲市）など6件の建造物を 重要文化財 に指定するよう文部科学相に答申した。

兵庫県教育委員会によると、民家が国宝に指定されるのは初めて。 もともと地域の祭祀（さいし）組織で神事をつかさどる"下頭屋（しもとうや）」を務めた土豪の箱木家の住宅で、現在は51代目の箱木真人（まひと）さん（94）が所有、管理している。 ダム建設に伴い昭和50年代に現在の場所に移築され、平成30年から同市が姫路市教委と合同で実施した調査などで、14世紀ごろの建築と特定した。

神戸市の文化財保護審議会の委員で、神戸大の黒田龍二名誉教授（日本建築史）は"上質な造りで、建てられた当初の部材や形がよく残っている"と解説し、"火事などで失われず現代まで残ってきたのは奇跡だ。 日本民家の原型と言ってよい"と評した。 他5件は、鉄造灯台では現役最古の"姫埼灯台"（新潟県佐渡市）や"氷川神社本殿"（埼玉県川越市）など。 また答申は、重要伝統的建造物群保存地区に松江市美保関を選定するよう求めた





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