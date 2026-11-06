料理研究家土井善晴氏が新章増補で文庫化『おいしいもののまわり』

料理研究家・土井善晴氏の著作『おいしいもののまわり』が新章増補版として文庫化されました。味つけ以外の美意識や道具の扱い方など、料理の奥深さを描いた名著です。

料理研究家 の 土井善晴 氏が著した『 おいしいもののまわり 』が、新章を増補した文庫版として刊行された。

この著作は、単なるレシピ集を超え、料理の本质に迫る普遍的な知恵をまとめている。

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土井氏は長年にわたり「つくる」と「食べる」の関係性を追求し、その実践結果を本書に凝縮している。

読者は、料理のプロセスにおける美意識や、食材との向き合い方を通じて、日々の食生活の質を高めるヒントを得ることができる。

一汁一菜以前の食の思想

土井氏の一連の提言の中で、最も広く知られているのは「一汁一菜でよいという提案」である。

この提案は、ご飯と具だくさんの味噌汁があれば充分であり、漬物を添える程度の簡素さが家庭料理に革命をもたらした。

この考え方は、気持ちが楽になるという喜びや、永遠の悩みからの解放をもたらすとして定着している。

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しかし『おいしいもののまわり』は、その前に当たる2015年に刊行された作品であり、異なる視点を提供している。

本書は「一汁一菜」の考え方に通じる部分を持ちつつ、より幅広く料理の周辺に目を配る内容となっている。

味つけ以外の美しさと道具

本書の核心は、味そのものだけでなく、味を取り巻く多様な要素を描き出している点にある。

焼き色やとろみ、香り、温度といった視覚的・触觉的な要素が、おいしさの源となることを指摘している。

また、布巾やまな板、包丁、おひつなどの道具を使い分け、清潔を保つことの重要性も説いている。

写真家の澤井秀夫氏が撮影した美しく迫力のある写真が、この理念を視覚的に表現している。

おいしいものは美しいものであり、それは料理をつくる人の愛情から成り立つと土井氏は強調している。

春の苺の匂いを感じるように、旬の素材を見つけることの喜びもまた、この書籍の重要なテーマの一つだ。

土井善晴氏の経歴と実績

土井善晴氏は1957年に大阪生まれで、芦屋大学教育学部を卒業した。

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スイスやフランス、そして大阪で料理の修業を重ね、土井勝料理学校で講師を務めた経験を持つ。

1992年には「おいしいもの研究所」を設立し、以来、料理の調査と実践を続けている。

学術的な立場としても、十文字学園女子大学の副学長や京都女子大学、多摩美術大学の客員教授を務めた。

東京大学先端科学技術研究センターの客員上級研究員としても活動し、一般向けにはNHK『きょうの料理』などで知られる。

2022年、その功績が認められ文化庁長官表彰を受賞している。

著書と今後の展開

土井氏の著書には、今回文庫化された『おいしいもののまわり』の他にも多数の作品がある。

代表的なものに『一汁一菜でよいという提案』や『味つけはせんでええんです』などがある。

これらの著作は、日本の家庭料理における考え方の転換点として評価されており、多くの人々に支持されている。

文庫化に際して新章を増補することで、より多くの読者に土井氏の真髄に触れてもらえる環境が整った。

料理という日常の行為を通じて、生活の豊かさや幸福感を再定義する試みは、今後も続くであろう。