料理と冒険を融合二作同時リリース「パロ・ポリのシェフ」と「Frog Sqwad」

おいしそうな調理のミニゲームや、カードバトルを特徴とする「パロ・ポリのシェフ」と、カエルの物理演算協力パズル「Frog Sqwad」の2作品を紹介。共に6月11日リリース予定。

おいしそうな調理のミニ ゲーム や、冒険者に提供した料理を基にしたカードデッキによるターン制のバトル等を特徴とする ゲーム の舞台は、職人と料理人が住む美しく平和な村パロ・ポリ。

しかし村を守る壁の向こうでは闇が渦巻き、飢えた怪物たちが最後の砦を狙っていた。 プレイヤーは若く才能あふれるシェフ、パンコとなり、失踪した師匠の後を継いで地元の食堂を営む。 食堂の経営と食材の管理、常連客のもてなしに加え、世界を救う冒険者集団ケアテイカーズへの食事提供も担う。 平和を守る冒険はキッチンから始まるのだ。

また、同じく6月11日からは、カエルとして万能の舌を使い、スワンプキングに献上する食料を獲得する最大8人のオンライン協力パズルアクションアドベンチャー『Frog Sqwad』が登場する。 ベタベタの舌でパイプから飛び回り、狭いトンネルで巨大な食料を運び、物理演算でドタバタを起こす下水道を、最大7人のカエル仲間と共に探索。 自由な発想で問題を解決し、時には仲间を吹っ飛ばしながら、常に腹ペコなスワンプキングのため食料を集める。 これらのゲームは、料理と冒険を融合させた独自のゲーム体験を提供する。

パロ・ポリの村の平和を守るため、プレイヤーはキッチンから世界を救う旅に出る。 一方、Frog Sqwadではカエルたちの肉体を自在に操る物理演算を活用した協力プレイが楽しめる。 どちらもユニークなコンセプトと協力プレイ要素を備えた作品であり、食と冒険という普遍的なテーマを modern なゲームデザインで表現している。6月11日の同時リリースで、プレイヤーは異なる形で「食」の力を体験できる。 これらのゲームは、単なる娯楽を超え、プレイヤーに戦略的思考とチームワークを要求し、食文化と冒険の物語を織り交ぜた作品である。

料理バトルとカエルの協力パズルという全く異なるジャンルでありながら、どちらも「食べ物」を中心に据えた点が共通している。 パロ・ポリのシェフ、パンコの物語は、失踪した師匠の謎と怪物の脅威という二つのミステリを内包し、プレイヤーに継続的な関心を提供する。 Frog Sqwadの物理演算ベースのゲームプレイは、予測不能なハプニングを生み出し、協力の楽しさを最大化する。 これらの作品は、インディーゲームの創造性を示す好例であり、多様なゲーム体験を追求する現代のゲーム市場に新風を吹き込む





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パロ・ポリのシェフ Frog Sqwad 調理ゲーム カードバトル 協力プレイ

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