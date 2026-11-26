日米7球団でプレーし、通算112勝139セーブをマークした斎藤隆氏（56）が23日に放送されたBS10の野球トーク

日米7球団でプレーし、通算112勝139セーブをマークした斎藤隆氏（56）が23日に放送されたBS10の野球トークバラエティー「ダグアウト!!! 」（月曜後9・00）にゲスト出演。

“自慢の後輩”を改めて大絶賛した。 今回のMCは元ヤクルト監督の真中満氏（55）とお笑いコンビ「TIM」のレッド吉田（61）。1学年違いの斉藤氏と真中氏はそれぞれ横浜（DeNA）、ヤクルトでの現役時代に対戦経験も多く、共通の知人が多いことから何度も会食したことがある仲だという。 斎藤氏は「これ言われたら、やっぱり思いつくのは一人だけ。 いろんな人、見て来たけど。24連勝の田中を見てるんですよ、俺」と楽天時代のチームメートで、2013年に開幕から無傷の24連勝＆防御率1.27という驚異的な数字でシーズンを終えた田中将大投手（38＝巨人）の名前を挙げた。

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「あの負け知らずの1年間。 どんないいピッチャーでも、どんな凄い先輩方でも、やっぱちょっと調子の波はありますよ。 田中は全部勝ち続けましたからね。 田中が投げる日はリリーフは休み。