日米7球団でプレーし、通算112勝139セーブをマークした斎藤隆氏（56）が23日に放送されたBS10の野球トーク

日米7球団でプレーし、通算112勝139セーブをマークした斎藤隆氏（56）が23日に放送されたBS10の野球トークバラエティー「ダグアウト!!! 」（月曜後9・00）にゲスト出演。 マシンガン打線への感謝を語った。

今回のMCは元ヤクルト監督の真中満氏（55）とお笑いコンビ「TIM」のレッド吉田（61）。1学年違いの斎藤氏と真中氏はそれぞれ横浜（DeNA）、ヤクルトでの現役時代に対戦経験も多く、共通の知人が多いことから何度も会食したことがある仲だという。

Advertisement

「マシンガン打線」とは1997年から1999年ごろにかけて呼ばれた横浜（現DeNA）の超強力打線のこと。 斎藤氏が先発ローテーション投手として13勝を挙げ、横浜の38年ぶりリーグ優勝＆日本一に貢献した1998年は切れ目のない破壊力抜群の打線で他球団に恐れられ、1999年にはチーム打率.294という驚異的な数字を残した。 当時について斎藤氏は「ほんと助けられましたね、マシンガン打線。 このマシンガン打線あっての僕の13勝、14勝なので。