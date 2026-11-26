日米で通算112勝139セーブをマークした元プロ野球選手の斎藤隆が、バラエティ番組に出演し、元横浜DeNA監督の権藤博氏への感謝を語った。権藤氏が監督に就任して禁止した「監督」呼びや、ピッチングに対する考え方の転換について振り返り、その人柄と指導に頭を下げた。

日米7球団でプレーし、通算112勝139セーブをマークした 斎藤隆 氏（56）が23日に放送されたBS10の野球トークバラエティー「 ダグアウト!!! 」（月曜後9・00）にゲスト出演。 恩師と公言している元横浜（現DeNA）監督・ 権藤博 氏（87）に改めて感謝した。

今回のMCは元ヤクルト監督の真中満氏（55）とお笑いコンビ「TIM」のレッド吉田（61）。1学年違いの斎藤氏と真中氏はそれぞれ横浜（現DeNA）、ヤクルトでの現役時代に対戦経験も多く、共通の知人が多いことから何度も会食したことがある仲だという。 気心が知れた仲ということもあって終始笑顔で進んだ今回。 そのなかでレッドから「いろんな監督さんにお世話になってますけど、もしも隆さんが監督をやるんだったら誰みたいな監督さんになりたいですか？ 」と聞かれた時だった。

Advertisement

斎藤氏は「僕はそれでいうと権藤博さん」と即答。