日米通算112勝139セーブの斎藤隆が野球トーク番組に出演し、東北福祉大同期の金本知憲との間で交錯したタメ口と敬語の複雑な関係性について語った。金本は学年では上だが同期扱いでタメ口、一方で後輩からは敬語など、阪神時代のロッカールームは関係性が錯綜した状態だったという。

日米7球団でプレーし、通算112勝139セーブをマークした 斎藤隆 氏（56）が23日に放送されたBS10の野球 トークバラエティ ー「ダグアウト!!! 」（月曜後9・00）にゲスト出演。 東北福祉大の同期だったスーパースターにまつわる複雑な“笑い話”について楽しそうに語った。

今回のMCは元ヤクルト監督の真中満氏（55）とお笑いコンビ「TIM」のレッド吉田（61）。1学年違いの斎藤氏と真中氏はそれぞれ横浜（DeNA）、ヤクルトでの現役時代に対戦経験も多く、共通の知人が多いことから何度も会食したことがある仲だという。 気心が知れた仲ということもあって終始笑顔で進んだ今回。

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ゲストの人間関係を深掘りする名物企画「球界相関図」のコーナーで「頭の上がらない先輩」というお題に高校、大学、横浜とずっとチームメートだった2学年上にあたる佐々木主浩氏（58）の挙げ、その流れで東北福祉大で同期だった元阪神監督・金本知憲氏（58）の話になった。