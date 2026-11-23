「ミス・アース・ジャパン2017」「グラビアオブザイヤー2024」グランプリ受賞のモデル斎藤恭代（30）が23日、インスタグラムを更新。一日警察署長を務めた様… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

「本日、南千住警察署の一日警察署長を務めさせていただきました」と報告。 「たくさんの皆様にご来場いただき、トークショーもご覧いただけて、とても素敵な一日になりました！ 」と明かし、警察官の制服姿で敬礼をする様子や、警視庁のマスコットキャラクターピーポくんとのツーショットなどを披露した。

そして「年末に向けて、皆様も交通ルールを守り、安全に素敵な新年をお迎えください」と呼びかけ、「本日お越しくださった皆様、そして南千住警察署の皆様、本当にありがとうございました！ 」と感謝を記した。 斎藤は栃木県出身。 中1から始めた器械体操では特待生として福岡県内の高校に進学も、高3時の大会での大ケガでその後の競技生活は断念した。

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同時期にご当地アイドル「いちご姫」のリーダーに選出。17年には「ミス・アース日本代表選考会」で優勝。23年10月にファースト写真集を発売。 同12月には表紙を飾った雑誌を1000冊販売したことで24年1月に自身初のソロライブを実施。 同12月のDVDメーカーが選出する「グラビア・オブ・ザ・イヤー2024」でグランプリ受賞。25年6月からホリプロ所属。 同年11月には格闘技イベントK－1のスペシャルラウンドガールも務め、26年は「K－1公式ヴィーナス」として活動。

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身長173センチの「9頭身美ボディー」として注目されている。7月25日にはラストDVDおよびBlu－ray「君の名は永遠」を発売。 TBS系連続ドラマ日曜劇場「リブート」に捜査一課の刑事・下条茜役で出演するなど女優としても活動している。