斉藤立 腰椎手術から復帰へ 鈴木監督が強化求める

柔道男子100キロ超級の斉藤立が名古屋アジア大会で銀メダル獲得。2度の手術を乗り越え復帰し、鈴木桂治監督がより強い競技復帰を求めている。

男子柔道 100キロ超級 の 斉藤立 が、9月に開催された名古屋アジア大会で銀メダルを獲得し、ロサンゼルス五輪へ向けた選考材料となるグランドスラム東京への出場可能性がある。2024年パリ五輪では5位の実績を持つ斉藤だが、準決勝では同年9月の銀メダリストである太田彪雅に一本負けを喫したものの、3位決定戦では手塚春太朗に払い腰で一本勝ちを収めた。

手術を乗り越え実戦復帰

斉藤立はパリ五輪終了後に首の手術を受けた。その後の2025年8月に実戦復帰を果たしたが、今年2月には腰の手術も実施しており、リハビリ期間が長引いた。9月に再復帰した直後の大会ながら踏みとどまり、「よく戻ってきた」と実感を込めて語った。

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男子日本代表の鈴木桂治監督は、斉藤が2度の手術を乗り越えて復帰した経緯を考慮しつつも、「物足りない内容。もっとできると思っていた。もう少し元気な立ちを見たい思いがある」と、さらなる強化を求める意向を示した。

鈴木監督の課題認識

鈴木監督は「ケガとかを抱えながらずっと過ごしてきたと思う」と斉藤の状況を理解した上で、「もっと強くなれる。強くなってほしい」と期待を寄せた。2度の手術を乗り越えた齊藤の復活を祝福しつつも、五輪選考に向けた現状の課題を指摘した。

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斉藤立の復帰は、男子100キロ超級の戦況にも影響を与える。2024年ロサンゼルス五輪の選考材料となるグランドスラム東京は、12月5日および6日に開催される。斉藤が同大会に出場を果たせば、五輪代表争いにおいて重要なポイントとなる。

階級全体の戦力分析

男子100キロ超級の状況は混戦模様となっている。中野寛太は10月の世界選手権で3回戦敗退に終わった。今大会では中村雄太が優勝し、太田彪雅が2位に入った。

鈴木監督は「どの大会で戦っても同じような内容になってしまうのは残念。変化がない」と、現状の課題を指摘した。海外勢の後塵を拝しており、「海外選手とどれくらい戦えるかというと、厳しいと思います」と述べた。

ロサンゼルス五輪に向けた方針

鈴木監督は「ロスに向けて、今いる100キロ超級の選手でどう勝たせるのか。これからの課題」と話した。斉藤立の復帰により、階級全体の活性化が期待されるが、海外選手との差別化が今後の焦点となる。

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斉藤立の今後の動向、特にグランドスラム東京でのパフォーマンスが、選考プロセスにおいて重要な役割を果たす可能性が高い。鈴木監督の指示通り、より強い姿を見せることが求められている。