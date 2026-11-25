女優、タレントの「たかりさ」こと高橋里彩子が24日、自身のインスタグラムとXを更新。不同意性交などの罪で16日に東京地裁で懲役4年の判決を受け即日控訴したジャ… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

女優、タレントの「 たかりさ 」こと 高橋里彩子 が24日、自身の インスタ グラムとXを更新。 不同意性交などの罪で16日に東京地裁で懲役4年の判決を受け即日控訴したジャングルポケット元メンバー斉藤慎二被告（44）が静岡で販売していたバームクーヘンを購入したことを報告した。

たかりさはインスタグラムで「静岡の藤枝駅前で販売されていた、ジャンポケ斉藤さんのバウムクーヘン買いに行ってきました！ すごーく行列ができていて、後ろに並んでいる時は姿が見えなかったのに 遠くから定期的に『はァーーいっ！ 』って声だけが聞こえてきてて 聞こえるたび笑っちゃった」と書き出した。

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そして「写真撮影なのに、一人ひとりに全力でギャグをして丁寧に対応されていて、お客さんみんなが笑顔になってて こっちまでパワーもらっちゃった 人生って誰しも完璧じゃないし、いろんなことがあるけれど、こうして今できることに真っ直ぐ向き合って、地道に努力を重ねている姿を見たら、なんだかすごく胸が熱くなった。 頑張ろうって思えたし もっと助けられる人になろうって思った」と私見をつづった。 また、たかりさはXでも「ジャンポケ斉藤さんのバウムクーヘンを購入！ 写真撮影なのに一人ひとりに全力の『はーーーい！

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』をしていて、周りも笑顔いっぱいでした 流されてる情報が全て正しいとは限らないし、人生完璧じゃなくても地道に努力する姿って素敵だと思う。 逆に勇気をもらいました！ 」と述べ、インスタグラム、Xそれぞれに斉藤と撮ったツーショットも掲載した。 起訴状によると、24年7月30日、東京都新宿区に駐車中のロケバス内での出来事が罪に問われた。

公判で斉藤被告は20代の女性Aさんに対し、わいせつ行為に及んだことを認めていた。 一方で同被告は一貫して「同意の上」などと無罪を主張。 求刑は懲役7年だったが、16日に東京地裁で開かれた判決公判で、懲役4年が言い渡された。 芸能最新ニュース