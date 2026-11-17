ジャングルポケット斉藤慎二被告の懲役4年有罪判決を受け、溝口勇児氏がXでコメント。斉藤氏は量刑に疑問を呈し控訴表明。事件の概要と双方の主張を詳述。

起業家かつYOAKE GroupのCEO、経済エンターテインメント番組『 REAL VALUE 』のCEOとしても知られる 溝口勇児 氏が、18日未明に自身のXを更新し、重要な私見を述べた。対象となったのは、同日に懲役4年の有罪判決を受け即日控訴していた ジャングルポケット の元メンバー、 斉藤慎二 被告（44）をめぐる一連の事態である。

判決内容と斉藤被告の反論表明

斉藤被告は17日にも自身のXを更新し、東京地方裁判所において懲役4年の有罪判決を受け、直ちに控訴を申し立てたことを正式に報告した。この手続きに関する公式見解として、引き続き今後の手続に真摯に対応していく姿勢を示している。

Also read 【これがほんまのわろてんか】元祖“テレビ時代の爆笑王”柳家金語楼は偉大な喜劇人 「落語聞くより顔を見たほうが面白い」（1/2ページ）

さらに斉藤被告は、被害の深刻さを重く受け止めることと、刑の重さが妥当かどうかを考察することは両立可能だと述べている。その上で、今回の量刑に対して明確な疑問を呈しており、自身の主張に固くこだわっている様子が伺える。

起訴状に基づく事実関係と判決概要

検察側が提出した起訴状によれば、事件の舞台は2024年7月30日に東京都新宿区内で駐車中だったロケバス内で発生した。公の裁判廷において、斉藤被告は20代の女性Aさんに対するわいせつ行為の事実を認めていた。

Advertisement

具体的には、ディープキスや胸部への接触、さらに口腔性交といった行為が起訴内容に含まれていた。しかし斉藤被告は一貫して「同意の上で行われた行為」であると主張し、無罪を前提とした弁護活動を進めてきた経緯がある。

求刑側である検察は懲役7年の実刑を求刑していたが、16日に開かれた判決公判の結果、東京地方裁判所は懲役4年という判決を言い渡した。この刑罰の軽さに、被告側が納得いかない理由が存在している。

業界関係者の反応と今後の展開

この判決を受け、芸能界やビジネス界でも注目が集まっている。特に溝口勇児氏のような業界の重鎮が私見を表明することで、司法判断に対する世間の議論がさらに深まる可能性がある。斉藤被告の控訴審では、量刑の妥当性を巡って新たな法的争いが展開される見込みだ。

溝口氏は、単なる同情や支持を超えた、より建設的な視点からこの事態をとらえている。彼の発言が、他の業界関係者やファン、そして法曹界において、どのような影響を与えるかが次の焦点となる。今後の司法手続きの推移に継続的な注意が払われる必要がある。