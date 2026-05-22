文部科学省：同志社国際高京都の教育内容・安全対策の不足など問題点を指摘

文部科学省は同志社国際高（京都）の教員について調査結果を発表し、教育内容や学校側の安全対策の不足など問題点を指摘した。

沖縄・辺野古沖で 同志社国際高（京都） の生徒が犠牲となった 船の転覆事故 について、文部科学省は 調査結果 の中で、引率教員の不在を「重大ミス」とするなど、 学校側 の安全対策のズさんさを厳しく指弾した。

同校の教育内容についても「特定の見方・考え方に偏った取り扱いだった」と断じた。 調査結果によると、学校側は当日の乗船状況などについて、転覆した「不屈」の金井創船長に「例年通り」と確認しただけで、事前の下見を怠っていた。 学校側の危機管理マニュアルには校外活動時の安全対策に関する記載がなく、生徒にライフジャケットの着用方法などの安全指導もしていなかった。 特に、２隻の船に対し引率教員が１人だけだった上、体調不良のため乗船を見送ったことについて、文科省は「重大な判断ミス」と指摘。

辺野古沖を視察するコースについて、保護者や生徒に十分説明していなかったことも"不適切"とした。 このコースについて、教員は生徒に"主たる目的はきれいな海を見ることではなく、基地建設とそれに反対する人が対峙する現場を見ること"などと説明していた。 学校側は"生徒が乗船するのは抗議船だと認識していた教員はごく一部"としたが、文科省は"教員の相当数が認識していたと考えざるを得ない"と判断した。 過去の旅行のしおりには、船を運航した市民団体が基地反対の"座り込み"に参加するよう生徒に呼び掛ける文言も含まれていた





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