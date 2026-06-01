文部科学省のJ-PEAKS事業を活用し、研究開発マネジメント人材の高度化を進める岡山大学

2026年5月15日、文部科学省科学技術・学術政策局人材政策課の相原恵子人材政策推進室長、中野隼係員が岡山大学を訪れ、河本雅紀研究・イノベーション共創機構筆頭副機構長、森本由美子人事課長、山本聖二研究協力課長らと共に、岡山大学津島キャンパスの共創イノベーションラボ（KIBINOVE、きびのべ）で意見交換を行いました。

2026年5月15日、 文部科学省 科学技術・学術政策局人材政策課の相原恵子人材政策推進室長、中野隼係員が本学を訪れ、本学の河本雅紀研究・イノベーション共創機構筆頭副機構長、森本由美子人事課長、山本聖二研究協力課長らと本学津島キャンパスの共創イノベーションラボ（KIBINOVE、きびのべ）で意見交換を行いました。

本学は、2023年度に採択された文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」（事業主体：日本学術振興会）を活用し、岡山大学長期ビジョン2025の達成に向けたさまざまな取り組みを戦略的に進めており、岡山大学研究開発マネジメント人材認定制度、教員の機能分化や職員の高度化など、さまざまな人事制度の見直しを実施しているほか、文部科学省の「研究開発マネジメント人材に関する体制整備事業」（実施主体：日本学術振興会）に研修提供機関として採択され、さまざまな取り組みを進めています。 意見交換では、河本副機構長からこれらの取り組みについて説明を行い、議論を交わしました。

相原室長からは、これらの取り組みを組織として進める上でポイントになったこと等について質問があり、河本副機構長や森本課長より、昨年度は27回実施した教職員との意見交換を始めとして、那須学長が、対面での意見交換を大事にしており、本学が目指す姿に向けてぶれることなく取り組みを進め、多くの人とビジョンを共有してきたことが非常に大きかったとの回答がありました。 本学の取り組みにかかる意見交換の後、相原室長から「博士人材活用を推し進める上で支障になっているものは何か」という議題提起があり、参加者からさまざまな意見が述べられ、教員の意識変容だけでなく経済的支援や仕組みの整備も大事であるとの共通認識を得ました。

本学はJ-PEAKSを活用し、研究開発マネジメント人材（URA、事務職員、技術職員等）の高度化、研究機器の共用化などをより一層進め、新たな研究・イノベーション創出から社会を変革して行きます。 どうぞ開かれた地域中核・特色ある研究大学：岡山大学の絶え間ない挑戦とその変革にご期待ください





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文部科学省 J-PEAKS 研究開発マネジメント人材 高度化 岡山大学

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