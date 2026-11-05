文部科学省、看護師地域偏在是正へ大学補助金10億円

文科省は令和9年度から、看護職員の地元定着を促すため、41都道府県の大学に総額10億円を補助。地域枠導入やカリキュラム支援で人材偏在の解消を目指す。

文部科学省 は、 看護職員 の地域間偏在の是正と地元定着を目的とした新たな支援策を来年度から開始する。この取り組みでは、地方出身の学生が都市部へ流出する現状を打破するため、地域の医療ニーズに資する教育機関を資金面で重点的に支援する方針である。

具体的には、令和9年度の概算要求案に10億円の事業費を計上した。文科省が看護師などの医療人材に関する大学への直接的な資金援助を実施するのは初めてとなる施策であり、地方創生と地域医療の持続可能性向上に向けた重要な一歩として位置づけられている。

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対象地域と補助金の詳細な適用範囲

補助金の対象となるのは、令和6年時点で大学進学の際に県外の流出者が流入者数を上回る、通称「流出超過」となる41の都道府県である。東京、大阪、愛知といった大都市圏は対象外となっており、地方の過疎化や医療人手不足が顕著な地域に焦点が当てられている。

令和9年から令和11年度の3年間をかけて、看護系学部などを設置する41の大学を選定し、1大学当たり年間1億円の補助交付を行う。おおむね1県1大学の支援体制となる見込みで、令和9年度の第一陣として10の大学が支援対象となる予定である。

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地域枠の導入と教育カリキュラムの改革

文科省は、卒業後も地元で働くことを義務付けるいわゆる「地域枠」の新規導入や既存枠の拡充を後押しする。担当者は、地域医療への志望意識を高めるカリキュラムの開発を支援したいとの狙いを表明しており、単なる資金提供だけでなく、人材育成の質的転換を図る。

具体的には、僻地医療での実習機会を増やすための経費、あるいはその際の指導教員への報酬や移動費などに充てられる予定である。これにより、学生が地方の医療現場を実践的に理解し、卒業後の就職先として地方を選ぶインセンティブを制度的に強固にする狙いがある。

現在の就業状況と人材偏在の実態

厚生労働省のデータによれば、令和7年4月時点で看護系大学を卒業した人材の都道府県内就業率は平均58.2％にとどまっている。東京、愛知、大阪などの都市部では約80％が地元に残る傾向が強いのに対し、秋田や高知などの地域では県外就業率が60％を超えるケースも見られる。

このように、都市部への人材集中と地方の人材流出が同時進行している構造が、地域医療の崩壊リスクを高めつつある。文科省の今回の施策は、こうした明確な数値データに基づく課題解決を目指し、地方の医療確保を国家戦略として支援する初めての事例となる。

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今後のスケジュールと期待される実効性

令和9年度から本格始動する本事業は、3年間で計30億円の支援を行うことになる。まず令和9年度に選定された10大学の実績を踏まえ、令和10年度、11年度と支援枠を広げていく段階的なアプローチが取られる。

各大学は補助金を用いて、地域密着型の教育プログラムを構築し、卒業生の地元定着率向上を目指すことになる。これにより、都市部との格差是正だけでなく、各地域独自の医療文化やニーズに合わせた人材輩出が促進され、持続可能な地域医療システムの再構築が期待されている。