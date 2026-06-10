文豪ストレイドッグスTVアニメ化10周年記念劇伴ライブ：音楽で綴る迷ヰ犬たちの軌跡

TVアニメ放送10周年を記念し、音楽家・岩﨑琢率いる豪華演奏陣が贈る初の劇伴ライブイベントの詳報。名曲の生演奏と映像が融合し、キャラクターたちの葛藤と絆を音楽で描き出した感動の夜をレポートします。

文豪の名を冠したキャラクターたちが繰り広げる異能バトルという唯一無二の世界観で人々を魅了し続けている、朝霧カフカ・春河35による人気コミック『 文豪ストレイドッグス 』。 そのTVアニメ化 10周年 という記念すべき節目を祝し、初の 劇伴ライブ イベントである『 文豪ストレイドッグス -迷ヰ犬達ノ音奏-』が開催されました。5月4日の大阪・オリックス劇場公演に続き、5月23日には東京・TACHIKAWA STAGE GARDENにて千秋楽を迎え、多くのファンがこの特別な音楽の夜を待ち望んでいました。2016年の放送開始から第5シーズンに至るまで、そして劇場版『DEAD APPLE』やスピンオフの『わん！

』など、多岐にわたる展開を見せてきた本作。 そのすべての音楽を手掛けた音楽家・岩﨑琢がバンドマスターとして指揮を執り、実力派の演奏家や歌手たちが集結。 大画面に映し出されるアニメの名場面と生演奏が完璧に融合し、物語の深層を音楽で描き出す贅沢な時間が提供されました。 ここでは、感動に包まれた東京公演の夜の部の様子を詳しく振り返ります。

公演の幕開けを飾ったのは、ファンにとってたまらない演出でした。 中島敦、太宰治、芥川龍之介、中原中也の4名による、今回のために新規収録されたアナウンス音声が会場に響き渡ったのです。 太宰が敦に無理やり漫才のような自己紹介を強いたり、ポートマフィアの芥川と中也が物騒な脅し文句を口にしたりと、キャラクター同士の丁々発止のやり取りが展開され、開演前から会場は笑いと期待感に包まれました。 そんな賑やかな空気から一転し、物々しい電子音と共に演奏陣が登場。

岩﨑琢を中心に、今堀恒雄のギター、田辺トシノのベース、實成峻のドラムス、Funta7のシンセサイザー、そして中村有里GroupのサックスカルテットとJill Stringsによるストリングス隊という、非常に豪華な編成でステージが構成されていました。 まず披露された『文豪0』では、サスペンスフルかつ優雅な旋律が流れ、観客を瞬時に作品の世界へと引き込みました。 続いて演奏された『文豪AcidJazz』では、ジャジーなリズムに乗せて異能者たちのダイナミックな映像が投影され、楽器同士が競い合うような熱いセッションが繰り広げられました。

ウッドベースの深い低音とエレキギターの鋭い咆哮、そして華やかなピアノと管楽器のユニゾンが重なり合い、会場のボルテージは一気に上昇。 さらに『異能ノススメ』では、プログレやブリティッシュハードロックを彷彿とさせる技巧的な演奏が、物語の勇壮さを際立たせていました。 そこから太宰の名台詞を経て披露された『武装探偵社』のテーマでは、ギターとサックスが激しく火花を散らすソロ合戦を展開し、聴衆を圧倒しました。

一方で、レゲエ風の軽快なアレンジで届けられた『君死にたまふことなかれ』では、武装探偵社のコミカルな一面が描かれ、緩急自在な音楽構成によって作品の多面的な魅力が見事に表現されていました。 物語が深まるにつれ、音楽はより劇的な色彩を帯びていきます。 ポートマフィアのテーマである『River Side Mafia』では、岩﨑がテルミンという特殊な電子楽器を操り、不安定ながらも耳を引く前衛的な音響を創出。 そこに重厚な管楽器の旋律が加わることで、組織の持つ威圧感と物悲しさが同時に描き出されました。

また、ストリングス隊が加わった『焦眉』や『芙蓉』では、緊迫感あふれるシーケンスと激しいピアノの打鍵が、キャラクターたちが直面する窮地と葛藤を鮮明に映し出しました。 特に劇場版『DEAD APPLE』の楽曲群である『The Door』や『Dead Apple』では、敦が己の過去と向き合い、苦悩しながらもそれを超克していく過程が、映画的なスケールの音楽と映像でドラマチックに演出され、多くの観客の胸を打ちました。 その後の『走れ敦！ 』では、疾走感あふれるストリングスとメロウなサックスが、成長し続ける敦の姿と重なり、エモーショナルな盛り上がりを見せました。

そして、本公演のハイライトの一つとなったのが、太宰の悲しき過去を描いた『黒の時代』のセクションです。 ジャズボーカリストの菅井美和が登壇し、しっとりと歌い上げた『Dear Prince』は、失われた友への弔いのような静謐な時間を創り出しました。 さらに、バー・ルパンを彷彿とさせる演出の中で披露されたバラード『Scarlet Sky』では、太宰、織田作、安吾の三人が過ごしたかけがえのない日々に献杯を捧げるような、至高の歌唱が披露されました。 ベルベットのように滑らかな歌声が会場を包み込み、切なくも美しい記憶の断片が音楽と共に蘇りました。

その後、『友といふもの』や『What is justice? 』といった楽曲を通じて、それぞれの立場における正義と友情という重いテーマが、管楽器の豊かな響きと共に深く掘り下げられていきました。 ライブの終盤は、エネルギッシュな楽曲が畳み掛けられました。 ラッパーのLotus Juiceが登場した『Wake Up Call』では、スリリングな展開に客席からも大きな手拍子が沸き起こりました。

さらに、太宰の象徴的な台詞を挟んで演奏された『Good For Nothing』では、ハードバップとヒップホップが融合した斬新なサウンドが炸裂。 岩﨑自らがパッドを叩き、客席まで降りて観客を巻き込むパフォーマンスを披露し、音楽の楽しさと自由さを体現しました。 続く『Eye of the Tiger』では、激しい戦闘シーンの映像と共に会場全体が総立ちとなり、最高潮の熱気へ。 最後を締めくくった『OP.19 No.3』では、浜田雅貴と南颯希のツインボーカルによるソウルフルな歌声が響き渡り、全出演者がステージに揃ってコール＆レスポンスを展開。

最高の盛り上がりの中で本編は幕を閉じました。 アンコールでは、驚きのサプライズが待っていました。 中島敦役の声優・上村祐翔がゲストとして登壇し、会場からは地鳴りのような歓声が上がりました。 上村は、自身も観客としてライブを楽しみ、特に『走れ敦！

』に深く心を打たれたことを語り、ファンに向けて温かいメッセージを贈りました。 アンコール曲の『Batalha』では、ラテン音楽の高揚感とスパイ映画のようなスタイリッシュさが融合し、『黒の時代』の名シーンが熱っぽく再現されました。 そして、すべての演奏が終わり、ステージに一人残った岩﨑が語った言葉が、この夜の締めくくりにふさわしい余韻を残しました。 人生やアニメがいつか終わるからこそ楽しいのだという哲学的な言葉と共に、最後にもう一度、ピアノ独奏で『Scarlet Sky』が奏でられました。

太宰の心の中で流れ続ける音楽として作られたというその旋律は、儚くも美しく、観客の心に深く刻まれました。 終演後の敦からのボイスメッセージにあるように、個性がぶつかり合いながらも一つの音楽を奏でる武装探偵社のような絆が、音楽を通じてファンに届けられた、至福のひとときとなりました





animatetimes / 🏆 118. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

文豪ストレイドッグス 岩﨑琢 劇伴ライブ アニメ音楽 10周年

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

トゥヘル監督がベリンガムに「先発は保証されていない」と警告トーマス・トゥヘル監督は、ジュード・ベリンガムに「代表の先発は保証されていない」と警告した。ベリンガムは世界屈指の才能を持つが、W杯を控え、アストン・ヴィラのモーガン・ロジャースと「10番」の座を争っている。

Read more »

合同会社甲南キッチン、客室テレビシステム「asagotta TV」に「コンセプトルーム機能」を追加合同会社甲南キッチンのプレスリリース（2026年6月9日 10時00分）合同会社甲南キッチン、客室テレビシステム「asagotta TV」に「コンセプトルーム機能」を追加

Read more »

144Hz対応のDell製23.8型IPSモニターが13,480円。3年保証付きモデルがセール中Dellの23.8型IPSモニター「SE2426H」がAmazonタイムセール対象。参考価格14,980円のところ、10％オフの13,480円で販売中。144Hz対応やIPSパネル、3年保証を備えたモデル。

Read more »

ちいかわが東京駅で初の一日駅長に、JR東海×『映画ちいかわ』コラボで東海道新幹線の出発式に登場｜秋田魁新報電子版10日、人気キャラクター・ちいかわが東京駅一日駅長に就任。同日から開始したJR東海×『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』コラボキャンペーンを記念し、東海道新幹線の出発式を行った。ちいかわが一日駅長を務…

Read more »

柴田陽子氏監修のプレミアムなご当地朝食「THE 10」 全国のANAクラウンプラザホテルズ&リゾーツで、6月より本格展開IHG・ANA・ホテルズグループジャパン合同会社のプレスリリース（2026年6月10日 14時00分）柴田陽子氏監修のプレミアムなご当地朝食「THE 10」 全国のANAクラウンプラザホテルズ&リゾーツで、6月より本格展開

Read more »

【期間限定キャンペーン】大阪か、博多か、宮崎か。プリンス スマート イン 3施設×グッドトリップエクスプレスの航空券セットが、6/10〜7/31の予約でお得に！日本空輸株式会社のプレスリリース（2026年6月10日 18時00分）【期間限定キャンペーン】大阪か、博多か、宮崎か。プリンス スマート イン 3施設×グッドトリップエクスプレスの航空券セットが、6/10〜7/31の予約でお得に！

Read more »