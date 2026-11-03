文科省調査 高校生視力低下過去最悪 専門家は対策促す

文科省の調査で高校生の視力低下が過去最悪となり、専門家は今後を見据えた早期対策と生活習慣の改善を求めている現状を伝える。

文部科学省は二月に令和七年度の「学校保健統計調査」の結果を発表した。これにより、子供の 視力低下 が深刻化している事実が浮き彫りになった。

調査によると、裸眼視力が一点〇未満の高校生の割合は七割を超えた。これは比較可能な昭和五四年度以降で過去最悪の記録である。

Also read 人気の『NMAX』が電動スクーターに進化！ ヤマハ『NMAX E』2027年春に発売へ…EICMA 2026

中学生においても約六割が該当し、小学生では五四年度の比率から約二倍の三割超へと増加した。これは深刻な健康問題であると指摘されている。

眼球の伸長は元に戻らない

視力が一点〇未満だからといって、すべてが近視というわけではない。しかし、それは近視が進んでいる兆候である可能性が高いと専門家は警告する。

東邦大学医学部眼科学講座の准教授である松村沙衣子医師は、近視の多くが眼球の奥行きつまり眼軸長の伸長によって起こると説明する。

Advertisement

この伸長は、子供の身長が伸びる時期とほぼ同時に進行しやすい。一度伸びた眼球は、基本的に元に戻ることはありません。そのため、進行を止めることが極めて重要になる。

デジタル機器使用の注意点

生活習慣がこの問題に大きく影響している。松村医師は、近くでスマートフォンなどの画面を見続ける行為について特に注意を促している。

視距離が短くなればなるほど、眼球が前後に伸びやすくなるという。デジタル機器の使い方が子供の目に与える影響を危惧する声が上がっている。

近視の発症を防ぎ、進行を遅らせるためには、日々の生活習慣の見直しが欠かせない。専門家によると、まずは積極的に取り入れたいのが屋外での活動時間を増やすことだ。

太陽光を浴びると、網膜から神経伝達物質のドーパミンの分泌が促進される。これにより、眼球の過度な伸長を抑える効果があるとされている。

正しい姿勢と目の休息

正しい姿勢を心がけることも重要だ。スマホやタブレット、パソコンでの作業、あるいは勉強や読書をする際は、対象物から目を三十センチ以上離す必要がある。

Advertisement

視距離が短くならないように注意する。机の上の本やノートに視線を落とす際も、背筋を伸ばすことを意識するだけで効果的な予防につながる。

いずれの場合においても、三十分作業したら三十秒以上遠くを見て目を休ませるとよい。この小さな習慣が、目の健康を守ることにつながるだろう。

保護者が気づくべきサイン

保護者による「気付き」の重要性も松村医師は訴えている。子供は見えにくさを自覚していなかったり、自分から訴えなかったりすることも少なくないという。

テレビに近づいて視聴したり、目を細めて見ていたりする仕草は近視のサインである。これらのサインを見逃さないように注意を促している。

学校の健康診断で視力低下を指摘された場合、放置せずに眼科を受診することが推奨される。これを怠ると、視力の低下がさらに進行する恐れがある。

視力低下の原因には近視だけでなく、斜視や弱視などが関係している場合もあると松村医師は語る。受診によって正確な原因を把握することが、子供の目の健康を守る第一歩となる。