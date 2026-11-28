週刊文春と週刊新潮の最近の報道を比較し、文春は高市早苗首相の訪中や小沢一郎氏の恋愛などを批判的に扱ったのに対し、新潮は中国の非礼を厳しく指摘し、GMO熊谷代表の愛人疑惑について弁明を掲載した。また、日本ABC協会による雑誌販売部数のランキングも紹介されている。

『 週刊文春 』（12.3）と『 週刊新潮 』（12月3日号）、今週はハッキリ、差がついた。 『文春』のトップは「高市首相ブリっ子外交敗れたり」。 『新潮』は「高市首相に幼稚な嫌がらせ 『非礼』中国と決別せよ」。 高市早苗 首相批判のためなら、何でも利用しようという『文春』とビシッと中国に苦言を呈した『新潮』。

まず、空港のタラップの段差から始まって、レッドカーペットはトランプ米大統領の半分以下、主要国首脳で花束さえ渡されなかったのは高市首相だけ、各国首脳の集合写真でも後列の右端から2番目…。 ＜なんとも幼稚なかの国の本性が露（あら）わになった＞と『新潮』。 晩餐（ばんさん）会での出迎えの生演奏は各国お国柄を表す選曲だった。 ところが高市首相の場合、なぜか坂本九の『上を向いて歩こう』。

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矢板明夫氏（元産経新聞台北支局長でジャーナリスト）の解説。 ＜「歌詞にある＜一人ぽっちの夜＞を強調した中国流の意地悪です」＞ ここはやはり「決別せよ」だろう。 両誌、もう1本の愛人問題。 『文春』、「『妻の離縁状』から14年 40代の元女優と手つなぎデート 小沢一郎84歳『老いらくの恋』」。