シャオミの最上位スマホ「Xiaomi 18 Pro Max」を徹底解説。スマホ初の5GHz駆動スナドラや2億画素×2のライカカメラに加え、AIでミニアプリを作れる背面画面を搭載。FeliCaやn79にも対応し、約24万円〜と高価ながら遊び心満載の1台です。

シャオミの新しいフラッグシップスマホ「Xiaomi 18 Pro Max」が、11月27日に発売されました。 クアルコムの最上位CPUに、2億画素のカメラを2つ搭載するなど、中身は現行スマホのなかでもトップクラスです。

Xiaomi 18 Pro Maxは、約6.9型の有機ELディスプレーを備えた大画面モデルです。 CPUはSnapdragon 8 Elite Extreme Gen 6、メモリーは12GBで、ストレージは256GBと512GBから選べます。 背面にはライカと共同開発した3眼カメラ（広角と望遠が約2億画素、超広角が約5000万画素）と、約2.9型の背面ディスプレーを搭載。

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