文化庁、宗教法人のネット売買実態調査で434件を公表し行政指導へ

文化庁は宗教法人の売買情報が24サイト434件に上ると公表し、脱法行為として行政指導を実施。後継者不足や税制優遇を狙った不正取引の実態が明らかになった。

文化庁 は6日、インターネット上に掲載されている 宗教法人 の売買情報が今年7月時点で24のサイトに合計434件あることを明らかにした。同庁はこれらの取引を「 脱法行為 」と位置づけ、サイト運営事業者に対する 行政指導 を実施すると発表した。

調査結果と掲載サイトの実態

文化庁は今年4月から8月にかけて、ネット上の売買情報の収集と分析を行い、ホームページやSNSなど24サイトを特定した。重複の可能性はあるものの、掲載内容は売買実績例92件、売り案件314件、買い案件28件の計434件に上った。

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大半のケースでは土地や建物とは別に宗教法人格そのものに値段がついている。不動産会社や行政書士、宗教家らが関与していた。一部事業者は削除に応じたが、情報公開を続けるところも現れた。

虚偽の疑いと高額取引の実例

掲載内容には誘因やおとり広告のような虚偽の疑いも含まれると指摘されている。売買実績例の多くは数千万から数億円単位の成約価格をアピールしており、東京都内の宗教法人では8億4000万円の取引例が記載されていた。

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背景にある運営困難と税制狙い

後継者不在や高齢化などの理由で宗教法人の運営が困難になり、税の優遇措置といったメリットに目を付けた企業や資産家らによる取引が盛んになっている。宗教法人法に売買を禁じる規定はないが、法の趣旨にそぐわないと見なしている。

法務上の立場と今後の対策

文化庁の担当者は「宗教法人を設立する場合は一から手続きにのっとって行われるべきで、売買は法の趣旨にそぐわない」と述べた。引き続き不正利用対策を進め、サイト運営事業者に対する行政指導を強化していく方針だ。