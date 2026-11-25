文化庁は30日、食文化の担い手である料理人らを顕彰する「食の至宝」顕彰の贈呈式を開く。

文化庁は30日、食文化の担い手である料理人らを顕彰する「食の至宝」顕彰の贈呈式を開く。

「食の至宝」は料理人ら食文化の担い手の社会的地位の向上と、日本の食文化の価値のさらなる向上を目的に、優れた功績を挙げた個人を顕彰すべく新設された。 初年度は料理人やブレンダー、ソムリエ、茶師など各界を牽引（けんいん）する8人が選ばれた。 条件は食文化の各分野で当代一流と目される現役の技を保持し、芸術的価値を表現し続けていること、日本の食文化の価値向上に大きく貢献してきたこと、後継者が社会的責任を果たす上でのロールモデルとなる存在であることという3項目を満たしているとされる。

Also read 今田美桜“胸元ざっくり”衣装で受賞スピーチ「とても大人になった気持ちです」

顕彰者では、食品加工販売「紫野和久傳（むらさきのわくでん）」相談役の桑村綾氏、サントリーの名誉チーフブレンダーの輿水精一氏、「徳山鮓（とくやまずし）」オーナーシェフの徳山浩明氏らが主に関西を拠点に活躍されている。 桑村氏は京都府京丹後市の老舗料理旅館「和久傳」に嫁ぎ、昭和57年に京都・高台寺近傍に移転開業した「高台寺和久傳」の大女将（おおおかみ）として知られた。 京丹後の山の幸や海の幸を囲炉裏（いろり）で供する「野趣」と京料理の「繊細さ」を掛け合わせた独自の料亭スタイルを確立した。

和久傳の厨房（ちゅうぼう）からは日本料理界を牽引する多くの料理人が巣立ち、料亭文化を支える人材育成でも役割を果たしてきた。 平成19年には京丹後市にある食品工房の周りに植樹する「和久傳ノ森」事業に着手、豊かな生態系の保全をはかり、風土に根差した食育活動を展開。 和久傳ノ森で使用する包装紙のデザインを手掛けた安野光雅氏の作品を展示する「森の中の家 安野光雅館」を設け、地方の創生にも貢献している。

Advertisement

輿水氏は平成11年にサントリーのチーフブレンダーに就任、樽（たる）の材質や貯蔵環境の違いによる熟成のメカニズムを追求しつつ、「山崎」「白州」「響」などのプレミアムウイスキーを手掛けた。 ジャパニーズウイスキーの世界的な評価を高めるとともに、次世代のつくり手の育成にも尽力。 平成27年には英専門誌「ウイスキーマガジン」が創設した「ホール・オブ・フェイム（ウイスキーの殿堂）」に日本人として初めて選出された。 徳山浩明氏は保存食として湖北地方に伝わる発酵食である「熟鮓（なれずし）」を現代的に改め、世界で評価される醱酵料理に昇華させた。

徳山氏が経営する滋賀県長浜市の「徳山鮓」は琵琶湖の北に隣接し、山に囲まれた周囲6.4キロの余呉湖に面する。 山で囲まれることから風がさえぎられやすく、水面が鏡のように山や空を映すことから鏡湖（きょうこ）の別名がある。 国内最古の羽衣伝説の地としても知られる。