お笑いタレントの9番街レトロ・京極風斗（きょうごく・かざと＝31）と、ヨネダ2000・誠（27）が25日、東京・新宿マルイメンで会見した。この日会見を行った会… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

お笑いタレントの 9番街レトロ ・ 京極風斗 （きょうごく・かざと＝31）と、 ヨネダ2000 ・誠（27）が25日、東京・新宿マルイメンで会見した。 この日会見を行った会場で、明日26日から12月8日まで、2人のYouTubeチャンネル「 おさんぽジャポン 」の期間限定ポップアップショップを展開。

限定オリジナルグッズを販売したり、動画の名場面の写真を展示したりと、登録者数13万人という、人気チャンネルのファンには、たまらないラインアップとなっている。

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「おさんぽジャポン」は2人が自由に散歩する様子を、不定期で更新しているチャンネル。 京極は「ルールは地図を見ない。 なので、同じところを回ったりもしますね」というが、そんな日常的な雰囲気がウケている。 誠は「歩くスピードが一緒。

私（歩くのが）めちゃくちゃ速いので珍しい」、京極は「コメントでも多いですね。 『散歩のスピードちゃうやろ』っていうのが。 『いつも遅刻しそうな2人みたい』とか」と、互いに無理なくスピード感のある散歩をできるタイプとあって、やりやすさを感じているという。 スピードだけではなく、長い時は4時間歩き続けたこともあったという。

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誠は「漫才、コントは『やるぞ』『何か時代を変えてやる』という気持ちで、いつも思っているんですけど、散歩という、最初の人は散歩と知らずにやってきたもの。 何か変えてやるというよりは、我々は今の時代を歩いているという感じの気持ちの違い。 まったりやっていければ」と、自然体で臨める企画だという。 京極も「散歩を仕事やと思ってやりたいくないので『仕事』と思いたくないですね。

散歩を好きなままできる範囲で。 なので、投稿頻度も、だいぶスパンが空きます」と、笑って話した。 さらに京極は「革靴でも歩くし、サンダルでも歩くし、どんな服でも」と、自然体を強調した。 このチャンネルの将来的な目標を問われると、京極は「海外に行きたいですね」と言い、誠は「パリやね。

パリでお散歩。 で、いつの間にかランウェーとか。 歩いていたらレッドカーペット」と、第三者が勝手に映画のプレミア上映会前のようなシチュエーションを用意してくれることを願いつつ笑いを誘っていた。