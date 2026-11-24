GIBZ Academyがフォーティネットテクノロジー、実践的な学習、業界とのつながりを活用して、学生をサイバーセキュリティのキャリアに備えさせる方法。

学生がサイバーセキュリティのキャリアを始めると、セキュリティが単独で存在することはほとんどないことにすぐに気づきます。 ネットワーク、クラウドサービス、リモートアクセス、監視、トラブルシューティング、事業継続性はすべて交差しており、実務者はこれらの要素がどのように連携するかを理解する必要があります。

この現実が、スイスのフォーティネットアカデミックパートナーであるGIBZ Academyがサイバーセキュリティ教育にアプローチする方法を形作っています。3年間にわたり、学生は基礎概念からエンタープライズテクノロジー、実践的なラボ、認定資格、そして職場で遭遇する環境を反映したますます複雑なプロジェクトへと進んでいきます。 カリキュラム全体にわたるサイバーセキュリティ GIBZでは、サイバーセキュリティは学生の学習の最後にある専門的なトピックに限定されていません。3年間のカリキュラム全体に統合されており、学生はより広範なITおよびネットワーキングスキルを開発しながら、段階的に理解を深めることができます。

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この構造は重要です。 サイバーセキュリティは、保護するように設計されたシステムから切り離されると理解が困難になります。 学生は、ネットワーキング、インフラストラクチャ、アクセス、アプリケーション、オペレーション、そしてそれらを保護する方法を理解する必要があります。 このアプローチをサポートするために、GIBZは2つのコアモジュールにフォーティネットのコンテンツを組み込んでいます。

IM_S4 Enterprise Securityは、FortiGate管理とFortiAnalyzerを含むネットワークセキュリティに焦点を当てています。 IM_S6、Enterprise Security IIは、その基盤の上に、トラブルシューティングやSD-WANなどのより高度なトピックを構築します。 このプログラムは、倫理的ハッキングとネットワーク防御も学生に紹介し、複数の視点からサイバーセキュリティを検討する機会を提供します。

彼らは、攻撃者がシステムにどのようにアプローチするか、防御者がどのように対応するか、そしてエンタープライズテクノロジーがリスクを軽減するためにどのように使用されるかを学びます。 フォーティネットとパートナーシップを結ぶ前、学校はOPNsenseやpfSenseなどのオープンソースファイアウォールプラットフォームを使用して、ネットワーキングとセキュリティの概念を教えていました。

これらのプラットフォームは学習のための堅固な基盤を提供しましたが、パートナーシップによりGIBZは、学生をエンタープライズセキュリティテクノロジーと、現場で遭遇する可能性の高い機能の前に直接配置する機会を得ました。 学生は、Webフィルタリング、アンチウイルススキャン、高度な脅威保護、プロキシ機能、SD-WAN、FortiAnalyzer、および最新のセキュリティオペレーションで使用されるその他の機能などの機能に取り組みます。 違いはテクノロジー自体を超えています。

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学生は、ファイアウォールの概念を理論的にのみ学習するのではなく、エンタープライズセキュリティがどのように構成、管理、分析、トラブルシューティングされるかを学びます。 このアーキテクチャは、専用のFortiGate vDOM環境内のVMとしてFortiAuthenticatorを使用し、FortiAnalyzerが集中ログを提供し、FortiManagerスクリプトが複数のテナントの拠点サイトプロビジョニングを自動化しました。

FortiADCは、認証フロー内でレイヤー7アプリケーション配送とWebアプリケーションファイアウォール保護を提供しました。 このプロジェクトでは、複数のセキュリティおよびネットワーキングコンポーネントが連携して動作する必要がありました。 ゲストユーザーはWi-Fi経由で接続し、ホストされたキャプティブポータルに誘導され、そこでクレデンシャルがFortiAuthenticatorによって検証されました。 認証後、ユーザーは制御された時間制限付きのインターネットアクセスを受け取りました。

学生プロジェクトにとって、重要なのは単にフォーティネット製品の数ではありません。 重要なのは、認証、ルーティング、ログ記録、自動化、アプリケーション配送、セキュリティ制御を単一の動作するソリューションに統合するために必要なアーキテクチャ的思考です。 ハンズオン学習は、その進歩において中心的な役割を果たします。

GIBZには現在、12台のFortiGate 40Fデバイスを備えた2つの物理ラボがあり、スイッチとアクセスポイントを追加してラボ環境を拡張する計画があり、学生にワイヤレスネットワーキングとゼロトラストネットワークアクセスを探求する追加の機会を提供します。 GIBZはまた、学生にテクノロジーを紹介するために構造化されたフォーティネットラボを使用しています。 スキルが向上するにつれて、学生はガイド付き仮想演習から物理ハードウェアへ、そして複数のテクノロジーと概念を統合するより複雑なプロジェクトへと進むことができます。

Miguelにとって、その進歩は学習体験を従来の教室での指導とは意味のある形で区別するものでした。

「フォーティネットラボにより、明確に構造化されたタスクを持つハンズオンで現実的な環境で作業することができました。 これは従来の教室学習とは全く異なる体験でした」と彼は言います。

「自分のペースで作業でき、困難なタスクにより多くの時間をかけることができ、他の人が前に進むのを待つ必要がありませんでした。 」認定資格は、その進歩の別の尺度を提供します。3人のGIBZ教師と14人の学生がフォーティネット認定資格を取得しています。6人の学生は、より高レベルのフォーティネット認定資格も取得しています。 学生にとって、これらのクレデンシャルは、業界全体で認められているテクノロジーに関する知識と実践的な経験を実証する方法を提供します。

インストラクターにとって、それらは教室での学習を専門的な期待と整合させる追加の方法を提供します。 Miguelは、特にSD-WANとADVPNに関する作業を通じて、その関連性を直接目にしました。

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"このプログラムを通じて、私はフォーティネット製品、特にSD-WANテクノロジーとADVPNに関する深い知識を得ました。 これらは複雑で現代的なネットワーキング概念であり、私は詳細に探求し、基礎から本当に理解することができました。

" この経験はまた、彼のキャリアへの準備感を強化しました。 "フォーティネットは最も広く採用されているネットワークおよびセキュリティベンダーの1つであり、常に拡大するSecure Fabricエコシステムを持っています。 多くの企業がフォーティネットに依存しており、この知識は私のキャリアにとって直接的に関連性があり、価値があります。

"その関連性は教室を超えて広がります。 一部のGIBZ学生は、IT-PointやInfoGuardなどの組織を通じて、自社またはお客様とのやり取りにおいて、すでにフォーティネットのテクノロジーを使用しています。 サイバーセキュリティ教育は労働力の要件と整合している必要があるため、こうしたつながりは重要です。 雇用主は、ネットワーク運用、セキュリティ制御、および最新システムの進化を理解している卒業生を必要としています。

学生は、専門的にそれらを適用することが期待される前に、これらのスキルを構築する機会を必要としています。 GIBZはまた、スイスのツーク州、シュヴィーツ州、ニトヴァルデン州、オプヴァルデン州、ルツェルン州全体で業界との連携を拡大することを目指しています。 InfoGuardとIT-Pointは、フォーティネットのイベントをサポートし、学生、教育者、地域の業界関係者をつなぐ支援を行うことが期待されています。 熟練した専門家の継続的な不足に直面している分野において、こうしたつながりは教育と雇用の間のギャップを埋めるのに役立ちます。

学生は自分たちが準備している仕事についてより明確な見解を得ることができ、一方で業界は人材育成のパイプラインの早い段階で発展途上の人材と関わることができます。 GIBZは、サイバーセキュリティへの関心が今後も高まり続けることを期待しています。 現在、多くの学生がサイバーセキュリティに焦点を当てたシステムエンジニアリングを学んでおり、ネットワーク防御や倫理的ハッキングなどの分野に強い関心を示しています。 同校はまた、セキュリティオペレーションを含むようにカリキュラムを拡大する方法を模索しています。

GIBZは、フォーティネットのeSOC機能を活用したService Organization Controls運用に関する新しいモジュールの開発に関心を持っています。 これにより、同校は監視、調査、インシデントレスポンス、運用ワークフローなど、セキュリティ実務の追加領域を学生に紹介できるようになります。

これは、プログラムですでに進行中の進展、すなわちネットワークとセキュリティの基礎からエンタープライズテクノロジー、実践的なトラブルシューティングとアーキテクチャ、そして最終的にはセキュリティチームが使用する運用プロセスへの進展に自然に基づいて構築されます。 GIBZは、そのアプローチがどのようなものであるかの一例を提供しています。

カリキュラム全体にサイバーセキュリティを統合し、学生にエンタープライズテクノロジーへのアクセスを提供し、仮想ラボと物理ラボを組み合わせ、業界認定資格をサポートし、雇用主とのつながりを強化することで、同校は学生がキャリアを開始する前に実践的なスキルを構築するのを支援しています。