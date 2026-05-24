教育への不当な介入や過去の騒動を自ら引き合いに出すリベラル勢の批判

文部科学省が学校法人同志社に対し教育基本法違反の認定を行い、リベラル勢は教育への不当な介入と批判している。また、リベラル勢の一部が過去の騒動を自ら引き合いに出している点が驚くべきである。

辺野古沖での転覆事故を受け、文部科学省が 学校法人同志社 に対し「 教育基本法違反 」の初認定を行った。 これに対し、日本共産党や沖縄県の玉城デニー知事ら リベラル勢 は「 教育への不当な介入 だ」と一斉に反発している。

驚くべきは、リベラル勢の一部が防戦の一手として"森友学園のときは不問だったではないか"と、過去の騒動を自ら引き合いに出している点だ。 しかし、この論理は彼らにとって凄まじい破壊力を持つブーメランとなりかねない。 森友学園を"教育基本法を逸脱した不適切な教育"と断罪し、行政による徹底的な介入と排除を求めたのは、他ならぬ彼ら自身であったからだ。2017年の森友学園問題において、リベラル勢は園児による政治的スローガンの唱和を"教育基本法第14条（政治的中立性）違反"として激しく追及した。

当時の安倍政権や大阪府もこれに同調し、教育内容について"不適切"として指導を行っている。 対して今回の辺野古問題はどうか。 高校生を危険な抗議活動の場に同行させ、結果として尊い命が失われる事故が起きた。 その背景にあった辺野古基地での運動を"平和教育の根幹"と称して擁護する玉城知事や志位和夫氏の姿勢は、あまりに二枚舌（ダブルスタンダード）が過ぎる





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