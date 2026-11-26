『聖なる犯罪者』（19）でアカデミー賞国際長編映画賞にノミネートされたポーランドの映画監督ヤン・コマサが、初めてイギリスで撮った『HEEL／ヒール』。不良青年を“いい子”に更生させようとする一家の物語に、監督が込めたのは、人はそれぞれ「自分の鎖の長さ」を探している、という実感だった。教育と調教を分けるものとは、いったい何なのか。

──観終わって残ったのは、愛されること、見られること、傷つけられることの境界が、いかに曖昧かということでした。 関心を向けることが暴力に変わるラインがあるのか、あるとしたらそれはどこからだと思いますか？

大きな質問ですね。 普遍的な限界というものはなくて、限界はほとんど自分自身によるものだと思います。 友人には、僕なら到底耐えられないような関係性を続けている人もいます。 でも本人がそれを好んでいるなら、それは彼らの選択であり、権利でもある。

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家族の中にも、僕には居心地がよくないような、自由すぎる関係を築いている人もいます。