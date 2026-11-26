Takahiko Wada [甲府市 ２６日 ロイター] - 日銀の田村直樹審議委員は２６日、金融環境が現状、依然として緩和的な状態にあることを踏まえれば、政策金利を「中立水準に早く持っていく必要があ

- 日銀の田村直樹審議委員は２６日、金融環境が現状、依然として緩和的な状態にあることを踏まえれば、政策金利を「中立水準に早く持っていく必要がある」との考えを示した。 基調的な物価上昇率の２％目標への定着度合いが低い状況下では、物価上振れの兆しに対し「利上げペースの加速など、俊敏に反応していくことが求められる」とした。

山梨県金融経済懇談会であいさつした。 田村委員は政策委員の中でもタカ派に位置付けられる。６月には中立金利を「２％前後」と明言したが、それ以降の政策変更やそれに伴う様々な指標の状況、企業の声を踏まえても「その考えは変わっていない」と述べた。 利上げペースについては、企業の声や各種アンケート調査から金融環境の評価が相応にできる期間として数カ月程度が望ましいとの考えを改めて示した。 利上げの影響の見極めは丁寧に行う必要があるが、それは「ゆっくり」ということを意味せず、日銀には現状、「『悠々として急ぐ』ということが求められている」と話した。

Advertisement

田村委員は、基調的な物価上昇率が２％目標を超えて上振れていくリスクに強い警戒感を示した。 足元の物価動向には「さらなる上振れリスクがうかがわれる」としたほか、需給ギャップのプラス圏推移や企業の価格設定行動の積極化など「物価が上振れやすい環境」が出来上がっていると述べた。