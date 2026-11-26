政府はクマ被害対策のため、緊急銃猟や個体数管理駆除を行うハンターから納めるべき「狩猟税」を免除する方針を固めた。年末に改正大綱へ盛り込む。

政府と与党は26日、全国各地で相次ぐ クマ被害 に対応するため、緊急的な銃猟活動に従事する ハンター に対する課税を免除する特例措置を設ける方針を固めた。この措置により、 ハンター への経済的負担を軽減し、高齢化が進む中で深刻化している狩猟人材の確保と維持を目指す。年末に策定される令和9年度の税制改正大綱において、この軽減策が正式に盛り込まれる見通しだ。

緊急銃猟時の税負担軽減策

現在、ハンターは取得している狩猟免許の区分に応じて、狩猟期間開始前に5500円から1万6500円の「狩猟税（ハンター税）」を納付する義務がある。この税金は活動を行う都道府県ごとに納税する仕組みになっており、県境を越えて活動を行う場合は、複数の自治体に対して税金を支払う必要があるのが実情だ。政府・与党は、市街地への出没増加に伴う緊急銃猟や、個体数の維持・減少を図るための駆除活動に従事する際の狩猟税を全面的に免除する方向で検討を進めている。

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背景にある深刻な人手不足と負担

近年、市街地などにクマが出没するケースが増加し、自治体の判断で発砲が許可される緊急銃猟や、個体数管理を目的とした駆除の実施件数が急増している。しかし、ハンターの高齢化などが進む中で、必要な人材が確保しにくい状況が続いており、重い税負担がそのネックになっているとの指摘が長年なされてきた。環境省のデータによれば、7年度のクマの出没件数は過去最多となる5万件を超え、13人の死者を出すなど深刻な被害が報告された。8年度の出没件数は2万件を超えているものの、ペースが落ち着いているものの依然として高水準の被害が続いている。

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既存特例の拡大と実効性の強化

現在、特例措置として、自治体から鳥獣被害対策を行う「捕獲員」に任命された場合は非課税となるほか、特定の目的のため自治体の許可を得て捕獲する場合には税金が2分の1に減免される制度が存在する。政府は、この既存の優遇措置を拡大し、より広範なハンターが負担軽減を受けられるようにする考えだ。環境省の統計によると、緊急銃猟は7年9月に運用が始まって以来、実施件数は7年度が60件、8年度は11月24日時点で48件となっており、その実効性が問われている。政府は税制面から人材支援を強化し、今後の被害防止につながる対策を強力に進めていく方針だ。