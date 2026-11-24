政府の有識者会議が12月初旬にまとめる安保関連提言で、非核三原則の「引き続き維持」を明記する方向。持ち込ませずの見直し論も記載し、与党協議へ委ねる。

政府の有識者会議は、国家安全保障戦略など安保関連3文書の改定に向けて、24日時点で12月初旬にも取りまとめる提言案で、長年の基本方針である 非核三原則 について「引き続き維持」すると明記する方向で調整に入った。この方針は、日本の平和国家としての立場と専守防衛の姿勢を国際社会に明確に示す狙いがある。一方で、厳しさを増す安全保障環境に対応するため、原則の一部について議論の余地を残す複雑な姿勢も示されている。

維持と見直しの両論を併記した慎重な姿勢

提言案の骨子では、日本が平和国家として専守防衛に徹し、政策上の基本方針として非核三原則を堅持してきた経緯を改めて記載する。この基本的な理念自体については「引き続き維持」する方針を打ち出すが、同時に攻撃を受けた場合などの被害を最小限に食い止めるため、「あらゆる努力を行うことが重要」との認識も併記する。これは、現実的な危機管理の重要性を強調するものとも言える。

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注釈部分では、有識者会議における活発な議論の内容も詳細に記録される。具体的には、現在の安保環境に合わせ、非核三原則の内容を「柔軟に対応していくことが重要だ」とする意見や、核抑止力の実効性を確保する観点から「持ち込ませず」の見直すべきだという論考が併記される。これらの対照的な見解を提示することで、最終的な結論を政府や与党の今後の議論に委ねる構図が浮かび上がる。

緊急時例外の明記と核抑止力の実効性強化

政府は安保3文書の改定において、従来の政府見解である「持ち込ませず」の原則について、緊急時の例外を認める記述を追加する方針だ。これは、中国が核戦力を著しく増強している現状を踏まえ、米国の「核の傘」を含む拡大抑止の実効性を高めるための具体的な措置と見られる。技術的な制約や緊迫した状況下での実効性を担保するために、硬直的な解釈を見直す動きが公式文書に反映されることになる。

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現行の国家安保戦略では、「非核三原則を堅持するとの基本方針は今後も変わらない」と明記されており、政策の継続性が強調されている。しかし、有識者会議の提言が取りまとめられれば、政府はそれを受け取った後、与党協議を経て年内の安保3文書改定に向けた最終調整を加速させる。このプロセスは、日本の安全保障政策のあり方に関する国内コンセンサスを形成する重要な段階となる。

抑止議論と原則維持の線引きと今後の課題

提言案には、抑止を巡る議論と非核三原則そのものは分けて考えるべきだとの慎重論も盛り込まれる。これは、核兵器の保有禁止という原則的な価値観と、現実の脅威に対する抑止力という機能的な要件を混同しないよう、整理しようとする意図が感じられる。有識者からの「現状に合わせて柔軟に対応する」という提言は、固定的な教条主義ではなく、変化する安全保障環境への適応能力を重視する立場を反映している。

今後、与党内での協議が本格化することで、見直しを求める意見と維持を重視する意見の調整が鍵となる。政府は、両者の間にある溝を埋め、国民の理解を得ながら、安保3文書の改定を完了させる必要がある。この提言案の確定は、日本の外交・安保政策が今後どの方向へ舵を切るかを示す重要な指標となり、東アジア地域全体にも影響を及ぼすことになる。