政府広報ホームページの動画にナオキマンが起用され波紋が広がるなか、羽鳥慎一モーニングショーが24日の放送で特集しました。元政府広報の下村健一氏は、陰謀論者の起用が政府への信頼を損なうおそれを指摘しています。

テレビ朝日系「 羽鳥慎一モーニングショー 」は24日の放送で、 政府広報 をめぐる問題をパネル企画で特集しました。政府が日本の安全保障やエネルギー事情などを説明する特集を 政府広報 ホームページに掲載する一方で、 陰謀論 や都市伝説を扱う人気ユーチューバーの ナオキマン を起用した動画を公開したことが、波紋を広げています。

解説役として出演したのは、TBSでアナウンサーや報道番組のキャスターを務め、現在は白鴎大特任教授を務める下村健一氏です。下村氏はかつて民主党の菅直人政権などで政府広報に携わったことで知られ、同氏の公式サイトでは「民間任用で首相官邸『内閣広報室』審議官等2年半。民主・自民の3政権で」と紹介されています。

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ナオキマン起用の政府広報に対する下村健一氏の見方

番組でMCのフリーアナウンサー羽鳥慎一が、ナオキマンが起用された政府広報を見た感想を下村氏に尋ねました。下村氏は、ナオキマンの発信はこうだから信じなさいというタイプではなく、こういう都市伝説もあるのかという軽い語り口だと説明しました。

下村氏によると、この非常に軽やかな語り口は、逆にふわっとファンが広がりやすい特徴があります。その拡散力に、政府広報の担当者も引っ張られてしまったのではないか、というのが下村氏の指摘です。発信の形式が受け手の関心を集めやすい一方で、政府の情報を扱う立場としては慎重さが求められる場面だったと読み取れます。

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メディアリテラシーの観点から見た政府広報の信頼性

下村氏は、自身が大学でメディアリテラシー論を教えていると明かしました。授業の狙いは、陰謀論などに振り回されない眼力を身につけることであり、その中で一貫して伝えているのは確かな情報源に当たろうということだといいます。

そのうえで下村氏は、確かな情報源であるはずの政府広報に、こうした人物が起用されると、受け手は動画に書かれている内容が都市伝説ではないと受け取る一方で、これは政府広報ではないと感じてしまうのではないかと語りました。情報の中身と発信元の信頼が食い違う状況が生まれることへの懸念が示されています。

省庁の否定と政府への信頼喪失がもたらすリスク

番組では、過去にナオキマンが投稿した内容について、省庁側が否定する動きがあることも伝えられました。政府広報が起用した人物の発信内容が、そのまま政府の立場と誤解される可能性がある点も、今回の波紋の一因とみられます。

下村氏は、陰謀論者などを起用する最大の弊害は、嘘を信じなくさせることより、本当を信じなくさせることだと指摘しました。さらに、特に非常時には、政府にとって信頼喪失ほど怖いものはないと述べ、政府広報が正確な情報を届ける役割を担うことの重要性を強調しています。

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今回の特集は、政府が情報をどのように発信するかという点について、受け手がどのように受け止めるかを考える材料となりました。番組で示された下村氏の見解は、政府広報の在り方を問い直す視点を提示するものといえます。