政府の企業統治改革が「成長」を軸に再構築

政府の企業統治改革が「成長」を軸に再構築する。金融庁はコーポレートガバナンス・コードの改訂を予定し、経済産業省は賃上げや人材、設備への投資を促す指針を示す。

企業統治 を巡る政府の改革でも「成長」を軸に再構築が進む。 金融庁は今夏をめどに コーポレートガバナンス ・コードの改訂を予定し、取締役会の役割として成長戦略の実現をより強く求める。

経済産業省も賃上げや人材、設備への投資を促す指針を示す方針だ。 第2次安倍晋三政権以降、10年強にわたって進められてきたガバナンス改革は、企業の「稼ぐ力」の底上げを狙ってきた。 社外取締役の増加や持ち合い株の解消が進み、資本効率を意識する姿勢が企業に広がったのは確かだ。 ただ本質的な収益力の向上については課題が残る。

自己資本利益率（ROE）は10%弱と依然として米欧を下回る水準にとどまる。 自社株買いによる資本効率の改善だけでなく、利益そのものを拡大する戦略がこれまで以上に重要になる。 積み上がった現預金も含め保有資産を有効に活用すべきだ。 もっとも、企業の成長段階や事業環境によって最適な資源配分は異なってくる。

十分な投資機会が見込めない場合には株主還元も選択肢だ。 改革を後退させることなく中長期的に市場から支持を得るためには、経営戦略を明示し、投資家との目線を合わせる対話がいっそう重要になる。25年の東京証券取引所の上場企業数は2年連続で減少した。 上場廃止数が新規上場数を上回る状況が続く。22年4月に実施したプライム、スタンダード、グロースへの市場再編に伴う経過措置も終了し、それぞれの企業が上場の意義を見つめ直し、具体的な行動が問われる局面にある。 世界の資金が米国に向かうのは有望な成長企業が並ぶ市場だからだ。

日本でも日経平均株価が初めて6万円台に乗せたが、株高を一過性に終わらせないためには、持続的な成長が期待できる企業群の厚みを増していく必要がある。 資本を生かす経営力を企業が高め、その果実が家計へと波及する好循環を築かねばならない





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