政府が食料品消費税率の1％引き下げ検討、野党は効果に疑問 与党は公約との整合性困扰

政府が食料品の消費税率を来年4月から2年間限定で1％に引き下げる検討を進めていることが分かった。しかし、社会保障国民会議の実務者会議では野党から物価高対策としての効果に疑問の声が上がった。与党は衆院選で「食料品消費税率ゼロ」を公約しており、整合性が問題となっている。政府は減税を給付付き税額控除導入までのつなぎと位置付けるが、野党はその必要性に懐疑的だ。

政府は、 食料品 の 消費税率 を来年4月から2年間限定で1％に引き下げる方向で検討しているが、3日の 社会保障国民会議 の実務者会議では、野党から現下の 物価高対策 としての効果などに疑問符が付いた。

与党は2月の衆院選で「食料品消費税率ゼロ」の実現を掲げており、公約との整合性に気をもむ。 政府は消費税減税を、給付付き税額控除導入までのつなぎとして税負担や物価高に苦しむ中低所得者への支援と位置付ける。 これに対し国民民主党の古川元久税制調査会長は「来年4月まで待てるような悠長な状況ではない。 本当に物価高対策になるのか」と疑問を呈した。

立憲民主党の石橋通宏社会保障・雇用制度改革調査会長は「給付付き税額控除が早期に導入できるなら、莫大（ばくだい）なシステム改修の手間をかけてやる必要があるのか」と、つなぎとしての必要性に懐疑的な見方を示した。 中道改革連合の赤羽一嘉副代表は、会議の裏で政府が1％の方向で検討を進めていることに対し「ガス抜きのような会議ならやる必要はない」と憤った。 チームみらいは「高所得者の方が恩恵が大きい」として消費税減税には反対し、所得連動型給付を主張した。

自民の後藤茂之元厚生労働相は、公約について「深く受け止めなければならない」とする一方、「物価高騰対策は喫緊の課題だ」とし、早期実施の必要性にも言及した。 維新の梅村聡税調会長は「（消費税1％分の税収に当たる年間約6000億円を）何らかの物価高対策に使うのであれば整合性は取れるのではないか」との考えを示した





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