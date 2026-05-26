政府が5月の月例経済報告で「緩やかに回復」評価を維持 中東情勢への注視を新たに

政府は5月の月例経済報告で景気を緩やかに回復と評価し、米国通商政策の記載を削除して中東情勢へのリスク注視へと方針転換。企業収益や国内企業物価の表現を修正し、原油価格や輸入物価への影響を重点的に分析。代替原油調達の進捗や交易損失の拡大も報告。

政府は26日に公表した5月の月例経済報告において、景気の総括判断を『緩やかに回復しているが、 中東情勢 の影響を注視する必要がある』とした。 この表現は3月以降と同様の文言を維持しつつ、リスクバランスの変化を踏まえて内容を若干修正した。

具体的には、これまで注視が必要とされていた『米国の通商政策を巡る動向』の記載を削除し、代わりに中東地域の情勢がもたらすリスクに焦点を当てた。 個別項目では『企業収益』と『国内企業物価』の記述を見直し、米伊間の紛争が原油価格や輸入物価に与える影響を注視する姿勢を示している。 内閣府の担当者は、トランプ前大統領時代の関税が日本経済に及ぼすマイナス効果は依然として続くものの、自動車産業における下押しは1年経過で収束しつつあると説明した。 全体として、不透明感は和らいでいるものの、注目点は中東情勢へとシフトしているとの見解を示した。

国内企業物価については『このところ上昇している』と評価を変更し、従来の『緩やかに上昇している』から前向きな修正を行った。 中東情勢による輸入物価上昇を背景に、海外への所得流出を示す交易損失が前期から拡大していることが指摘された。 内閣府は『今後の交易損失への影響や企業物価・国内価格への波及を注視したい』と述べ、政策対応の重要性を強調した。4月の輸入全体は横ばい圏内であるが、中東からの原油輸入は大幅に減少している。 政府は代替調達策を進めており、6月までに必要原油量の約7割以上を確保できる見通しを示した。

一方で、中東向けの輸出は自動車等を中心に大幅に減少したものの、輸出全体に占めるシェアは低く、全体としては横ばいとなっている。 月例経済報告の景気判断の推移を示す表は、過去のデータと比較して現在の評価がどのように変遷してきたかを視覚的に示している。 報告書は、国内外のリスク要因を総合的に評価し、経済政策の方向性を示す重要な指標である。 今回の修正は、中東情勢が日本経済に与える波及効果を改めて強調したものであり、今後の経済見通しにおいてはエネルギー価格や輸入物価の動向、さらには国際的な地政学的リスクが注目されることになるだろう





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