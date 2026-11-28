政府は年末に予定する安全保障関連3文書の改定に伴い、AIや無人機など軍民両用技術の産業支援として財政投融資の活用を検討している。市場調達資金を低金利で貸し付け、有事の生産能力確保と経済活性化を同時に図る狙いがある。財政事情が厳しい中、防衛費関連経費の拡大や財政負担軽減の可能性も視野に入れている。

政府が年末に予定する安全保障関連3文書の改定を巡り、人工知能（AI）など軍民両用（デュアルユース）技術の関連産業を対象に、資金供給として政府系金融機関を通じ出・融資する「 財政投融資 」の活用を検討していることが28日、分かった。

市場で調達した資金を収益性が見込める事業に供給し、防衛と経済の好循環を図る。 事業規模は年数千億円に上る可能性があり、防衛関連経費の積み増しにも期待する。 ロシアのウクライナ侵略や米国の対イラン軍事作戦でAIや無人機（ドローン）が本格的に投入され、「新しい戦い方」が急速に浸透。 デュアルユース技術の生産基盤を確保することが最優先課題として浮上している。

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政府はこうしたデュアルユース関連事業を中心に財投での資金供給を検討。 財投債を発行し市場から調達した資金を低金利で長期間貸し出すことで成長を後押しする。 経済官庁幹部は「有事の生産能力を確保し、経済活性化も図れる」と話す。 財投は供給した資金の回収が前提のため、対象となるのは事業収益から返済が見込める事業。