政府は首都機能の代替拠点となる副首都の基本的な考え方を決定し、大規模災害時の機能代替と経済成長の牽引を役割とした。来年10月から11月にかけて北海道、愛知、大阪、福岡の4道府県を同時に指定し、令和10年4月までに発足させる予定。

政府は27日、首都機能を代替する 副首都 の指定に関する「基本的考え方」を決定した。 大規模災害時の機能代替に加え、「多極分散型経済圏の中核」として日本全体の 経済成長 を牽引する役割を明記した。

来年10～11月ごろに複数の道府県を同時に指定し、令和10年4月ごろに発足させるスケジュールを示した。 政府は来年6月以降に道府県から申し出を受け付ける。 指定を目指す北海道、愛知、大阪、福岡の4道府県は準備を加速させる。 基本的考え方には、副首都では地域特性を生かした成長戦略を推進するため、規制改革や税制上の措置を講じる方針を記した。

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革新的技術の先行導入や企業の本社機能移転を促す。 大規模災害時には複数の副首都がそれぞれ国の府省庁全体の代替機能を担うことを基本とする一方、首都中枢機能の恒常的な移転は目指さないと明記した。 政府は来年10月をめどに具体的な副首都の機能や整備の方向性を示す「基本方針」を策定し、10年4月ごろに副首都ごとの整備方針を定める。 4道府県は、政令で定める指定要件のうち人口・経済規模や国の出先機関数は満たしている。