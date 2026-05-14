放送作家、倉本美津留氏が青森県浅虫温泉で開催する音楽フェス「あさ虫温泉フェス」を語る。

同番組には放送作家の倉本美津留氏とともにゲスト出演。 自身が昨年から手掛ける音楽フェス「あさ虫温泉フェス」について、いとうは「青森県の一番上、浅虫温泉っていう棟方志功がずーっといたところがある」と切り出した。2002年に亡くなった、消しゴム版画家でコラムニスト・ナンシーさんの名付け親でもあるいとう。

当時、葬儀には出席したものの、別の場所だったため知らずにいたといい、翌日墓前で手を合わせ、その不義理をを詫びた。 すると居合わせた温泉旅館のスタッフが、フェスの開催を希望しながら「できないですよね、こんな狭い温泉街で」と吐露。 いとうは「そんなことはない」と応じ、ファンにとっては聖地でもあるため「ナンシーに捧げるフェス、やりますやります」と、そこからわずか5カ月で第1回を開催したという。 地理的な問題から「泊まり必須」という同地で、当日はタレントのマツコ・デラックスがサプライズ出演した。

その実現に「あの人が営業してるとこなんて見たことない」と驚いたが、『マツコはナンシーを凄く尊敬してた』といい、『それを知ってた放送作家の町山広美が（間に）入って』と経緯を明かした。 第2回となる今年は今月末に開催予定。 去年はマツコだったけど、細野晴臣さん」とスペシャルゲストを告げると、そのビッグネームに倉本氏は『ええーっ！ 』と驚がく。

いとうは『温泉だから。 好きよやっぱり。 一番いい部屋を取ってたから』とニヤリ。 そこでの眺望や泉質など魅力を熱弁した。

その上で『これは断らないんじゃないかなって、ダメ元で』といい、昨年までは3つだった旅館も、今年は温泉街の全宿泊施設の協力を得てキャパシティーも広がったそうで『これを一生懸命僕がやってます』といういとうに、倉本氏は『うわそれ、行きたいな～！ 』と声を上げていた





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