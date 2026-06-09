改良新型ガーラの安全機能とエクステリアデザインの詳細

改良新型ガーラは、安全運行の維持や人材確保を重視したデザインとなっています。新型ガーラでは、出会い頭警報・左折巻き込み警報・車線変更警報を新たに採用し、先進安全機能を搭載しています。

観光バス 事業を取り巻く環境では、安全運行の維持や人材確保が重要な課題となっている。 改良新型ガーラ では、出会い頭警報・左折巻き込み警報・車線変更警報を新たに採用したほか、標識認識システム、標識連動型車速制御システム、ドライバー異常時対応システム（EDSS）などの先進 安全機能 を搭載した。

交差点や市街地、高速道路などさまざまな運行シーンにおいて、周辺状況や走行状態の把握を支援し、ドライバーの認知・判断・操作をサポートする。 また、可変配光型LEDヘッドランプを採用し、夜間走行時の視認性と被視認性の向上を両立した。 パワートレインについては、エンジンとトランスミッションの組み合わせをA09Cエンジンと12速AMTに統合した。2ペダル操作により、ドライバーの運転操作の負荷を軽減するとともに、優れた省燃費性・静粛性・快適な乗り心地を実現している。

さらに、トランスミッション協調制御付流体式リターダーの採用により、高い制動性能も発揮する。 エクステリアデザインについては、フルモデルチェンジ以来初となる変更を実施した。 フロントとリヤ部分の形状を変更し、上質感と存在感を高めながら空力性能を向上。 ヘッドライト、リヤコンビネーションランプ、コーナリングランプをLED化し、視認性と被視認性の向上を両立した





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