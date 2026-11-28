株式会社Clavis急性期病院Bは303病院。看護・多職種協働加算は348、包括期充実体制加算は183と、1か月でそれぞれ24、13増えた病院向けの経営支援サービス「CUBE」を開発・提供…

急性期病院Bは303病院。 看護・多職種協働加算は348、包括期充実体制加算は183と、1か月でそれぞれ24、13増えた 病院向けの経営支援サービス「CUBE」を開発・提供する株式会社Clavis（本社：東京都港区、代表取締役：草場 顕）は、全国の地方厚生局が2026年11月に公表した最新の「届出受理医療機関名簿」を集計し、令和8年度診療報酬改定で新しくできた入院料・加算の届出の状況をまとめました。

急性期病院A一般入院料は611病院、急性期病院B一般入院料は303病院が届け出ています（北海道を除く46都府県）。 長野・山梨・石川など8県では、Bを届け出た病院がAより多くなっています。 当社は今後も毎月、新しい名簿を集計してお伝えします。 都道府県別では、東京（A 76・B 24）、大阪（A 58・B 20）、神奈川（A 46・B 14）の順に多くなっています。

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一方、長野・山梨・石川・和歌山・愛媛・熊本・大分・宮崎の8県では、Bを届け出た病院がAより多くなっています。 前の月の名簿と比べると、看護・多職種協働加算は324から348へ、包括期充実体制加算は170から183へ増えました。 急性期病院A・Bは大きくは動いていません（比べられる29県でAは2減、Bは7増）。 - 名簿の現在日：31府県は2026年11月1日現在。