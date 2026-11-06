支樺岳遭難事故を巡るドラマ、公安捜査の謎が浮上

北海道を舞台にしたヒューマンサスペンスドラマで、支樺岳事件の真相追及に迫る刑事たちの活躍が描かれる。視聴者から公安関連の推測も寄せられている。

北海道の壮大な大地を舞台にしたヒューマンサスペンス作品で、登山ツアー中の遭難事故「 支樺岳事件 」をきっかけに物語が絡み合っていく。

本作では、北海道警察の刑事・小駒役で横浜流星が主演し、遭難事故の真相を追う姿が描かれる。第4話では、逃走したハルネ役の斉藤由貴を追う捜査線と、田畠役の飯豊まりえの死に関する謎が同時に進展する展開となっている。

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二階堂邸周辺で目撃された行方不明者

逃走したハルネを追って渋谷のマンション周辺を捜査していた小駒と直役の小栗旬は、防犯カメラの映像に山で遭難し行方不明となっていたツアー客・門伝役の兵頭功海の姿を確認した。門伝が二階堂の死に関与しているのか、あるいは別の理由があるのかという疑問が浮上している。

小駒と直は地道な聞き込み活動を続け、ハルネおよび「行方不明を装っている遭難者」とされる門伝の行方を追跡することに集中した。この捜査過程で、門伝が単なる遭難者ではない可能性が高いという示唆が観客に伝わっている。

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田畠の死と娘の治療費に不審な点

一方、田畠の姉・知花役の野呂佳代から直に対して、田畠の死について調査してほしいと相談が持ちかけられた。田畠の娘・乃々役の木内天奏によると、田畠はガイド業務とは別に新たな仕事を始め、常に何かに怯えている状態だったという。

さらに娘の治療費の支払いについて不審な点が見つかったことが明らかになり、田畠が何らかの組織的な圧力や秘密の下で活動していた可能性が高まっている。この情報は、支樺岳事件が単なる登山事故ではないことを示唆する重要な手がかりとなっている。

公安疑惑と視聴者の反応と今後の展開

追跡と格闘の末に門伝を追い詰め、彼のアジトと思しきビルへと導かれた小駒と直は、ラストシーンで新たに2人の人物が意味ありげに登場させられたことで、謎が深まった。放送後、視聴者からは「門伝さんを含めた下山してた三人って公安だったってこと？」といった推測や、「潜入捜査かなんか？強すぎるし何者なん？」などの声が多数寄せられている。

登場人物たちの関係性や、支樺岳事件の裏にある構造的な問題が今後どのように解き明かされていくかが注目される。本作は豪華キャスト陣による演技と、北海道の風景を生かした映像美で、視聴者の関心を高めている。