損保ジャパンと新宿区が包括連携協定を締結 地域課題解決へ連携強化

損害保険ジャパンは新宿区と包括連携協定を締結し、防災や文化発信など地域課題の解決と活性化に共同で取り組む。伝統の「火消しの精神」を現代に活かし、50年の地域密着の歴史を基盤に連携を強化する。

損害保険ジャパン株式会社（代表取締役社長：石川 耕治、以下「 損保ジャパン 」）は、 新宿区 の地域課題の解決および地域の活性化を図るため、 新宿区 （区長：吉住 健一）と 包括連携協定 を6月2日に締結したことを発表しました。

この協定は、両者が長年にわたり培ってきた信頼関係を基盤に、より広範な分野で協力を深化させることを目的としています。 新宿区は、基本構想に掲げる「新宿力で創造する、やすらぎとにぎわいのまち」を実現するため、区民や企業など多様な主体との協働を推進しています。 特に、誰もが安心して住み続けられるまちの実現と、次世代を見据えた持続可能なまちづくりに注力しており、今回の協定はその重要な一歩となります。

一方、損保ジャパンは1888年に日本初の火災保険会社として創業し、創業期には実際の火災現場に駆け付ける火消しとして地域を守ってきた歴史を持ちます。 この火消しの精神を原点として、135年以上にわたり社会の安心・安全を守り続けています。1976年に現在の新宿本社ビルを竣工して以来、50年にわたり新宿の街とともに歩んできた中で、その精神は災害から人を守る防災モデルビルとしての理念や、美術・アートなどの文化発信といった形で現代に受け継がれています。

現在、損保ジャパンはこの火消しの精神をHIKESHI DNAとして再定義し、社会課題の解決に貢献するHIKESHI DNA 2030 Projectを全社的に展開しています。 このプロジェクトでは、防災・減災の知識や技術を活用し、地域社会のレジリエンス向上を目指しています。 今回の協定により、損保ジャパンは長年培ってきた保険のノウハウやHIKESHIとしての最新の知見と、新宿とともに歩んだ50年の歴史を掛け合わせることで、新宿区の区民サービスの向上と地域の発展に寄与します。

具体的には、防災訓練の共同実施、高齢者や子どもの見守り活動への支援、文化イベントの共催などが検討されています。 また、新宿区が抱える空き家問題や観光振興などの課題に対しても、損保ジャパンのデータ分析やリスクマネジメント能力を活用した解決策を提案する予定です。 両者は、この包括連携協定を通じて、協力関係をより一層強化し、幅広い分野において連携を推進することにより、地域課題の解決と地域の活性化を図り、地域社会の発展に貢献していくことを確認しました。 今後、定期的な協議の場を設け、具体的なプロジェクトを順次立ち上げていく計画です。

この取り組みは、官民連携の新たなモデルケースとして、他の自治体や企業にも波及することが期待されます





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損保ジャパン 新宿区 包括連携協定 防災 地域活性化

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