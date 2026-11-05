推し活の経済効果と若者の働き方変化 2026年の実態調査

タニタの2026年調査により推し活がビジネスを牽引。SHIBUYA109 lab.のトレンド分析やネオキャリアのアンケートから、アイドル支援や就活への影響を詳解。

アイドルやアニメキャラクターへの熱狂的な支援活動である「 推し活 」は、単なる趣味の域を超え、新たなビジネスモデルや社会の働き方に変革をもたらしている。大手調査機関 タニタ が実施した「 推し活 に関する意識・実態調査2026」によると、推しが存在する人の約半数が聖地巡礼を経験しており、その経済的波及範囲は多岐にわたる。

応援広告とファッションスピ活の台頭

ファンが集金して推しの誕生日や記念日祝賀広告を駅に展開する「応援広告」は、その代表的な例である。大崎駅南口東西自由通路のギャラリーボードへの出稿例がWILLERより公開されている。SHIBUYA109 lab.は2026年9月、2026年上半期のトレンドとして「ファッションスピ活」を挙げた。神社参拝やお守りなどをファッションの延長として楽しむこの潮流は、ライブの当選祈願や神席祈願など、推し活と密接に結びついている。

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負担感と金銭的工面の現実

熱狂の裏側には経済的・身体的な負担が存在する。クロス・マーケティングの調査では、推しがいる人の半数以上が何らかの悩みや負担を感じていると回答した。ビデオリサーチひと研究所の「推し活調査」（2024年2月）によれば、金銭工面のために節約やアルバイト時間の増加分業、そして睡眠時間の削減が報告されている。また、SNSには御利益があるとされる「推し活神社」への投稿も多く見られる。

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就活における推し活優先の顕在化

人材サービスのネオキャリアが実施したアンケートは、推し活が就業環境に与える影響を浮き彫りにした。年15回以上ライブや舞台に通う20代の社会人110人を対象とした調査では、43.6％が公演日程に合わせて有給休暇を計画的に取得していた。さらに、転職経験がある人の8割以上が、転職先選びの際に推し活との両立を意識したと回答し、重視した条件の第一位はリモートワークの可否であった。