探究と行動を重視するAICJインターナショナルスクールとSAMURAIアントレクラブの連携

AICJインターナショナルスクール京都校とSAMURAI財団のアントレクラブが連携し、IB PYPの教育理念に基づく探究型学習とアントレプレナーシップ教育を融合させる取り組みについて紹介します。

AICJインターナショナルスクール京都校（AIC国際学院京都 初等部）は、国際社会で活躍・貢献できる人材の育成を理念とし、 国際バカロレア （IB）初等教育プログラム（ PYP ）に基づく探究型・教科の枠を越えた学びを実践するインターナショナルスクールです。

同校は、自ら問いを立て、挑戦するという探究の文化を持ち、当財団のアントレクラブが掲げる、責任ある役割を通じて協働・挑戦を身体化するという理念と強く重なります。 この度の連携により、年間カリキュラムの全体整合性と再現性を実地で検証し、翌年度以降の横展開に向けた運営モデルの原型を構築してまいります。 IB PYPでは、考えることと同時に行動すること（Action）を重視しています。 知識を得るだけで終わるのではなく、自分なりの問いを持ち、まずやってみるという経験こそが、子どもたちの主体性や創造性を育てると考えられています。

SAMURAI財団のできるできないではなく、やるかやらないかで世界を変えるという考え方には、同校も強く共感しています。 SAMURAIアントレクラブは、仲間と共に課題へ向き合い、多角的な視点から対話し、試行錯誤しながら学び合うことを大切にしており、PYPの教育理念とも非常に親和性の高い取り組みです。 昨年のサマーキャンプに参加し、今回クラブに参加される保護者様からは、出来るか出来ないかではなく、まずやってみることでチャレンジする大切さを学んで帰ってきました。

今回は継続的なプログラムということで、更に深く取り組めることを期待しています。 という声をいただいています。 この連携プログラムでは、子どもたちが実際の社会課題に対してチームで解決策を考え、行動に移すプロセスを年間を通じて経験します。 例えば、地域の商店街の活性化や環境問題への取り組みなど、身近なテーマからグローバルな視点まで幅広く扱います。

教師とファシリテーターが伴走し、子どもたちの問いを引き出しながら、試行錯誤を繰り返すことで、失敗を恐れず挑戦する姿勢を育みます。 このような経験は、IBの学習者像である探究する人、考える人、コミュニケーションができる人、原則を尊重する人、心を開く人、思いやりのある人、挑戦する人、バランスのとれた人、振り返りができる人といった資質の育成に直結します。 今後、このモデルを他の学校や地域にも展開し、多くの子どもたちが主体的に行動する機会を得られるよう、さらなる発展を目指します





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国際バカロレア PYP アントレプレナーシップ教育 探究学習 SAMURAI財団

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