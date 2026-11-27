集客費を返金控除後売上の20%以内に収めるための入社率の必要条件を算出。採用プロセスにおける面談件数、入金までの時間差、年度をまたぐ予算管理の重要性、および求職者理解に基づく適切なマッチングの必要性について解説する。

この条件では、集客費を返金控除後売上の20％以内に収めるために必要な 入社率 は、計算上約13.9％です。480面談の場合、実際の件数では67件以上の入社が必要になります。 ※集客費ベースROI＝（返金控除後売上−集客費）÷集客費×100。

CA人件費、求人企業開拓費、その他経費等を差し引いた事業全体の利益率・ROIではありません。 ※面談件数、入社率、紹介手数料、返金による売上減はすべて試算条件です。

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「採用くん」の導入実績、業界平均、将来の成果を示すものではありません。 売上は各面談群から最終的に生じる金額を想定しており、すべてが同じ年度内に入金されるとは限りません。 紹介手数料や入社率は、職種・経験・地域によって異なります。 自社が保有する求人と、支援できる求職者像を整理し、領域ごとの収支を確認します。